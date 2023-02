Le genre du Biobic marche très fort depuis quelques années et il est donc temps d'en avoir un sur Tetris et ses origines.

C'est un projet de longue date, mais c'est enfin une réalité. Le film Tetris arrive très bientôt sur Apple TV+. L'occasion notamment de découvrir comment est né le projet fou du jeu le plus culte de l'histoire, celui qui surement permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui en terme de jeu vidéo. Cerise sur le gâteau, dans ce long métrage Made in Apple on pourra retrouver de très bons acteurs.

Un film Tetris plein de suspens ?

Dans la bande annonce, on y voit l'excellent acteur Taron Egerton que l'on connait pour jouer le rôle d'Eggsy dans la saga Kingsman et pour avoir incarné Elton John dans Rocketman qui se retrouve affublé ici d'une jolie moustache. La même que celle de Henk Rogers, son personnage, l'homme connu aux yeux du monde pour avoir récupéré les droits du jeu en juin 1996.

Le réalisateur derrière Tétris est Jon S. Baird qui est familier dans le genre du biopic puisqu'il a réalisé en 2018 le film Stan & Ollie qui se concentre sur la vie des acteurs Laurel et Hardy. Outre le fait de raconter les origines de Tetris, le film semble être aussi plein de courses poursuites contre le KGB, ce qui laisse évidemment présager une grosse part de fiction et ce qui donne l'opportunité au réalisateur d'apporter un peu plus d'intérêt pour le spectateur lambda qui ne connait pas spécialement le jeu vidéo et qui ne s'y intéresse pas forcément.

Le long métrage est prévu pour sortir en streaming le 31 mars prochain sur Apple TV+ exclusivement (hélas). On ne devrait pas avoir l'occasion de le découvrir dans les salles obscures, et ça, c'est vraiment dommage.

Que pensez-vous d'un tel film ? Est ce un projet qui vous intéresse ?