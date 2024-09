Le créateur de Terminator parle de la suite au cinéma et de ce à quoi il faut s'attendre, ce qui pourrait bien diviser une partie du public. On vous explique pourquoi.

Cela fait 40 ans que Terminator a débarqué sur grand écran, et depuis, la franchise a connu de nombreux rebondissements. Si les deux premiers films réalisés par James Cameron restent des classiques, les suites n'ont pas toujours réussi à convaincre le public. Malgré tout, Cameron reste optimiste et pense que Terminator peut encore avoir un avenir. Mais pour cela, un changement radical s'impose.

Une nouvelle direction pour Terminator

James Cameron a récemment partagé sa vision pour l'avenir de Terminator. Dans une interview, il explique que la franchise doit se détacher des symboles et personnages des films précédents. Pour lui, il est temps de "jeter par-dessus bord" tout ce qui est lié aux 40 dernières années de Terminator. Cela signifie dire adieu à des figures emblématiques comme le T-800 d'Arnold Schwarzenegger ou Sarah Connor, incarnée par Linda Hamilton. Selon lui, ces éléments ne résonnent plus autant auprès des nouvelles générations.

Cameron est convaincu que les jeunes spectateurs d'aujourd'hui sont beaucoup moins attachés à ces références du passé. Il explique que "vous vous enfermez trop dans les détails du passé et vous perdez un nouveau public, car ils se soucient moins de ces choses que vous ne le pensez." Il veut donc se concentrer sur des histoires inédites qui pourront toucher un public plus large, comme il l'a fait avec Avatar.

Ce qui fait l'âme de Terminator

Même sans les personnages emblématiques, Cameron pense que l'essence de Terminator peut perdurer. Il rappelle que la force de la saga réside dans des protagonistes ordinaires, luttant pour leur survie dans un monde hostile, souvent sans le soutien des institutions en place. Ce thème de la survie contre une menace implacable, en particulier avec l’intelligence artificielle en toile de fond, reste toujours d'actualité.

Pour Cameron, ces principes fondamentaux sont encore plus pertinents aujourd'hui. "Des personnages impuissants qui se battent contre une IA, c’est une base solide pour raconter des histoires aujourd’hui", souligne-t-il. Il est donc convaincu qu'en introduisant de nouveaux personnages et en gardant cet aspect central, Terminator peut non seulement revenir, mais réussir à séduire à nouveau.

Source : empireonline