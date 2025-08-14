Superman refait parler de lui alors que le film est encore en salles en France et ailleurs dans le monde, avec une confirmation que les fans attendaient avec impatience.

Lors de la grande première de la saison 2 de Peacemaker à Los Angeles, James Gunn a créé la surprise en parlant de Superman. Alors même que le film est encore en salle dans beaucoup d'endroits. Que peux t-on apprendre exactement sur le sujet ?

Une suite déjà sur les rails pour Superman ?

Sur le tapis rouge, le réalisateur de Superman a confirmé qu’il avait déjà bouclé le traitement du prochain film consacré à l’Homme d’Acier. Et il ne parle plus seulement d’une suite, mais d’une véritable « Superman Saga ». De quoi intriguer les fans et lancer les spéculations. C’est même un peu plus précis que les déclarations de David Zaslav, PDG de Warner, qui affirmait il y a quelques jours que le travail était déjà bien avancé.

Pour l’instant, on ne sait pas si ce nom sera officiellement utilisé. Mais Gunn ne cache pas son enthousiasme. Il espère même lancer rapidement la production. Dans les coulisses, plusieurs rumeurs évoquent une intrigue où Superman (David Corenswet) ferait équipe avec Supergirl (Milly Alcock) et Krypto pour affronter Brainiac. Certains pensent aussi que The Authority pourrait être de la partie. Rien n’est confirmé, mais les indices se multiplient depuis quelques semaines.

Un personnage au cœur du nouveau DCU

Le réalisateur a également précisé que le film Superman servirait de passerelle directe vers la nouvelle saison de Peacemaker. Et attention : cette saison ne s’adresse pas aux enfants. Gunn promet un ton plus adulte, avec de nombreux invités et des personnages déjà croisés dans le film. Une manière d’installer petit à petit le nouvel univers DC au cinéma et à la télévision.

Pour Gunn, ce nouveau chapitre doit montrer « un homme bon dans un monde qui ne l’est pas toujours ». Avec un mélange d’action, d’humour et d’émotion, fidèle à son style. Loin des incarnations récentes plus sombres, ce Superman veut inspirer. Le cinéaste confie d’ailleurs que le tournage a été marqué par un esprit de camaraderie et de créativité rare.

En parallèle, la série Waller, centrée sur le personnage de Viola Davis, poursuit sa route malgré quelques retards. Mais c’est bien l’Homme d’Acier qui s’impose comme la pierre angulaire du nouvel univers DC. Et avec un prochain film déjà sur les rails, James Gunn montre clairement son intention : faire de Superman le cœur battant du DCU et lui rendre la place qu’il mérite sur grand écran.

Source : The Holldywood Reporter