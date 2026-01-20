De Charles Brandon dans Les Tudors à Geralt de Riv dans The Witcher, en passant par Sherlock Holmes dans Enola Holmes, Henry Cavill a eu l’occasion d’enfiler le costume de nombreux personnages emblématiques au cours de sa carrière. Mais pour beaucoup de personnes, il est et restera sans doute l’un des interprètes de Superman au cinéma, qu’il a incarné pendant près de dix ans au sein de plusieurs films. Un rôle qui a beaucoup compté pour l’acteur, mais également pour Zack Snyder, le réalisateur qui lui a laissé sa chance.

Il y a 15 ans, Henry Cavill devenait officiellement Superman

En effet, dans un post empreint de nostalgie publié hier sur Instagram, l’homme derrière les films Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) ou encore Justice League (2017) a dévoilé ce qui s’avère être la toute première photo de Cavill en tant que Superman, probablement prise peu avant le début du tournage. « Il y a 15 ans, ce jour-là, j’ai appuyé sur le déclencheur et j’ai rencontré Superman » se souvient alors Snyder avec émotion. « La première photo que j’ai prise d’Henry Cavill, quelques instants avant qu’il ne devienne une légende. Prise avec mon Nikon ».

Un très beau souvenir de la part du réalisateur, donc, auquel beaucoup de fans n’ont pas manqué de réagir pour apporter leur soutien. Car si le DC Extended Universe (DCEU) progressivement mis en place par Snyder aura finalement été avorté plus tôt que prévu par Warner Bros, les spectateurs sont aujourd’hui encore nombreux à soutenir les films qu’il a pu réaliser. Sans oublier, bien sûr, de louer la performance de Cavill en tant que Superman, un rôle qu’il aura interprété seulement trois fois, caméos mis à part dans Black Adam (2022) et The Flash (2023).

Car malheureusement, tandis que James Gunn et Peter Safran s’affairent désormais à relancer le DC Universe chez Warner Bros, le rôle de Superman a finalement été confié à un nouvel acteur, David Corenswet, dans le cadre du reboot opéré avec le film Superman sorti en 2025. Et si la performance de l’acteur est forcément passée au crible par les fans de Cavill, l’aventure continuera pour lui dès 2027 avec Man of Tomorrow, la suite d’ores et déjà en production. Quant à Cavill, il se prépare de son côté à revenir en tant que Sherlock Holmes dans Enola Holmes 3 courant 2026.

Source : Zack Snyder