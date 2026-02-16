Après avoir rencontré un succès phénoménal au cinéma en 2023, Super Mario reviendra très prochainement dans les salles obscures du monde entier avec Super Mario Galaxy Le Film, la suite d’ores et déjà très attendue du premier film d’Illumination. Et comme a pu nous le confirmer l’un des Nintendo Direct diffusés le mois dernier, celui-ci fera alors la part belle aux nouveautés, avec notamment l’apparition de nombreux personnages inédits et adorés des fans. Et il se pourrait d’ailleurs que nous ne soyons pas encore au bout de nos surprises à ce sujet.

Un nouveau personnage de Super Mario Galaxy Le Film aurait leaké

Et pour cause, si l’on en croit une récente fuite, qui a dévoilé avec un peu d’avance un nouveau jouet aux couleurs de Super Mario Galaxy Le Film, il apparaît que R.O.B. le Robot pourrait lui aussi être de la partie. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de la présence du personnage dans le jouet en question, où il figure aux côtés de la Princesse Peach et de l’un des Toad, ce qui est sans doute loin d’être anodin. Surtout sachant que le personnage de R.O.B. n’en serait alors pas à sa première apparition dans le monde de Mario.

En effet, celui qui était à l’origine un simple accessoire de la NES et de la Famicom a fini par devenir un personnage plus ou moins récurrent dans certaines des productions de Nintendo, où il lui arrive de faire l’objet d’un caméo ou de faire office de personnage jouable. C’est d’ailleurs dans l’un des épisodes de Mario Kart, à savoir Mario Kart DS, que R.O.B est devenu jouable pour la première fois, avant de reprendre du service en tant que véhicule déblocable dans Mario Kart World, ou d’apparaître comme combattant dans tous les Super Smash Bros. sortis depuis 2008.

À ce stade, il est donc loin d’être improbable d’imaginer que R.O.B. puisse faire au moins une petite apparition dans l’univers de Super Mario Galaxy Le Film, qui n’hésitera sans doute pas à multiplier les références et les clins d’œil à l’univers de Nintendo. Mais cela reste bien sûr à confirmer, ce qui ne devrait heureusement plus trop tarder puisque le nouveau film d’Illumination débarquera officiellement au cinéma dès le 1er avril prochain. Rendez-vous dans quelques semaines, donc, pour les prochaines aventures stellaires de Mario sur grand écran.

Source : X