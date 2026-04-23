Diffusé dans les cinémas du monde entier depuis le 1er avril 2026, Super Mario Galaxy Le Film aura fait couler beaucoup d’encre. Bien plus que quiconque pouvait probablement l’imaginer. En effet, alors que l’on pouvait légitimement s’attendre à un véritable carton sur le plan critique comme commercial, le nouveau film d’Illumination a finalement fait l’objet de retours plutôt acerbes, tant du côté de la presse que du public. Des retours que le créateur de la franchise, Shigeru Miyamoto, a d’ailleurs bien du mal à comprendre.

Shigeru Miyamoto revient sur les critiques de Super Mario Galaxy Le Film

Interrogé à ce sujet par le média japonais Nintendo Dream, l’inventeur des fabuleuses aventures de la mascotte de Nintendo a effectivement assuré « trouver étrange » la façon dont Super Mario Galaxy Le Film a été accueilli par le public. « À vrai dire, je trouvais que les critiques formulées à l’encontre du premier film étaient compréhensibles » reconnaît-il pourtant. « Mais je pensais que cette fois-ci, ce serait différent… Et ça a finalement été encore plus dur que la dernière fois, ce que j’ai trouvé étrange », assure Miyamoto.

Et il faut croire que cela le touche en plein cœur, puisque le créateur s’est alors laissé aller à une petite pique à l’intention des professionnels ayant critiqué le film. « Des gens issus d’autres domaines arrivent et travaillent d’arrache-pied pour redynamiser l’industrie cinématographique, donc il est vraiment étrange que ceux-là même qui essayent de redynamiser cette industrie se montrent si passifs » a-t-il notamment déclaré. Même si, heureusement pour Nintendo, Super Mario Galaxy Le Film n’a pas vraiment besoin de tout cela pour cartonner.

Shigeru Miyamoto

Un succès commercial retentissant

Car en dépit des nombreuses critiques négatives dont il a pu faire l’objet, certains allant jusqu’à le décrire comme « une torture à regarder » dont le « vide abyssal » est « pire que de l’IA », le nouveau film d’Illumination n’en demeure pas moins un véritable carton. Pour preuve, Super Mario Galaxy Le Film se rapproche désormais doucement mais sûrement du milliard de dollars au box-office, en plus de détenir le record du meilleur démarrage de l’année pour un film. Autant dire, donc, que Miyamoto peut malgré tout dormir tranquille.

Source : Nintendo Dream (via GamesRadar+)