La célèbre réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, a récemment confirmé son retour sur le projet Rogue Squadron de Star Wars, mettant ainsi en lumière l'instabilité de la production cinématographique chez Disney. Après avoir temporairement délaissé ce projet spatial pour se concentrer sur un troisième volet de Wonder Woman qui a finalement été annulé, Jenkins se retrouve de nouveau à la barre de cette aventure spatiale.

Star Wars et le retour de Jenkins

Dans une récente apparition sur le neuvième épisode du podcast Max’s Talking Pictures, Jenkins a discuté de ses plans de carrière futurs avec l'hôte Ben Mankiewicz. Interrogée sur son intérêt pour les films sérieux par rapport aux franchises de grande envergure, Jenkins a exprimé son incertitude mais a rappelé son cheminement après avoir quitté Star Wars pour Wonder Woman 3. Suite à l'annulation de ce dernier, elle s'est de nouveau associée à Lucasfilm pour concrétiser son engagement envers Rogue Squadron.

Jenkins a partagé ses aspirations et ses défis concernant la réalisation d'un film de combats aériens, mentionnant son affection pour les avions des années 70 et 80 ainsi que la difficulté de trouver des histoires captivantes de dogfights dans cette ère. Cependant, elle considère l'univers de Star Wars comme le terrain de jeu idéal pour explorer ces thèmes. Passionnée par l'essence et l'émotion véhiculées par Star Wars, elle exprime son désir de créer quelque chose de magnifique qui serve à la fois la franchise et son public.

Bien que Rogue Squadron n'ait pas encore reçu de confirmation officielle de production ou de date de sortie de la part de Disney ou Lucasfilm, l'enthousiasme de Jenkins pour le projet est indéniable. Son retour sur le film promet d'apporter une vision unique et passionnée à l'univers de Star Wars. Tout en abordant le thème des pilotes de chasse sous un nouvel angle.

La réalisation de Jenkins sur Rogue Squadron est attendue avec impatience par les fans de Star Wars. Curieux de voir comment elle intégrera son amour pour les récits aériens dans la richesse de la saga.