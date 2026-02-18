En l’espace d’un demi-siècle d’existence, Star Wars n’aura pas toujours réussi à mettre tout le monde d’accord. La réception réservée à la dernière trilogie, diffusée entre 2015 et 2019, est d’ailleurs là pour en témoigner. Néanmoins, s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas retirer à la franchise, c’est la puissance de son aura. Et alors que Disney se prépare actuellement pour le retour de Star Wars au cinéma, la dernière bande-annonce du prochain film, Le Mandalorian et Grogu, a levé le voile sur l’une des très belles surprises qui nous y attend.

Une légende du cinéma rejoint le casting du prochain Star Wars

En effet, dès la diffusion du trailer, une rumeur n’a pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux : le légendaire Martin Scorsese, réalisateur américain de renom depuis plus de 60 ans, aurait été casté pour incarner l’un des personnages de ce nouveau Star Wars. C’est en tout cas ce qu’ont affirmé certains fans, persuadés d’avoir reconnu sa voix dans la scène où Din Djaron (Pedro Pascal) va à la rencontre d’un singe à quatre bras, qui semble tenir une boutique de nourriture. Et ils avaient raison.

Devant la propagation de cette rumeur, les canaux officiels de Star Wars et de Disney n’ont alors pas tardé à confirmer l’information. « Absolute cinéma. Martin Scorsese rejoint Le Mandalorian et Grogu, au cinéma et en IMAX le 20 mai 2026 » peut-on lire dans un post publié dans la foulée, qui reprend justement l’extrait en question de la bande-annonce. Autant dire, donc, que nous avons affaire à une très belle prise pour la franchise, même si on ignore encore la portée du rôle de Scorsese dans le film pour l’instant.

En tout cas, une chose est sûre : cela lui fera tout de même une très belle ligne supplémentaire à ajouter à son CV d’acteur. Car ce dernier a beau être essentiellement connu pour ses talents de réalisateur (Taxi Driver, Les Affranchis, Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street, etc.), il n’hésite pourtant jamais à passer devant la caméra. Que ce soit pour un simple caméo, ou pour jouer son propre rôle la plupart du temps. Autant dire, donc, que beaucoup de fans sont aujourd'hui plus qu’heureux de voir Scorsese pouvoir contribuer à sa manière à l’univers de Star Wars.

Source : Disney