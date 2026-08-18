Trois ans après sa première saison sur Disney+, Ahsoka a profité du D23 de ce week-end pour dévoiler un premier trailer pour sa saison 2 et confirmer sa date de sortie.

Pour les fans de Disney, Marvel ou encore Star Wars, le D23 organisé du 14 au 16 août 2026 fut l’occasion de faire le plein d’informations sur une multitude de projets très attendus. Du futur Avengers Doomsday à Kingdom Hearts 4, en passant par X-Men, Disney Dreamlight Valley ou encore Ahsoka, ce ne sont en effet pas les annonces qui ont manqué. Car oui, pour les fans de Star Wars, l’événement fut notamment l’occasion de découvrir le premier trailer de la seconde saison de la série portée par Rosario Dawson, officialisée pour le 20 janvier 2027 sur Disney+.

C’est donc trois ans après l’arrivée de la première saison que la suite des aventures d’Ahsoka Tano, ancienne Jedi chevalière, sera diffusée sur la plateforme de streaming, au travers d’une nouvelle salve d’épisodes dont le nombre et le rythme de diffusion restent pour l’heure à préciser. Conformément aux habitudes de Disney+, on peut néanmoins probablement s’attendre à un total de huit épisodes, diffusés à un rythme hebdomadaire afin de faire durer le plaisir. Ce qui, après toutes ces années d’attente, ne sera sans doute pas du luxe pour les fans de Star Wars.

Comme révélé par le trailer diffusé lors du D23, la saison 2 d’Ahsoka sera notamment marquée par une double intrigue mettant d’un côté en scène les mésaventures de l’héroïne et de Sabine, son apprentie Jedi, au cœur de Peridea ; et de l'autre l’ancienne équipe de Rebels confrontée au retour du Grand Amiral Thrawn, bien décidé à plonger la Nouvelle République dans une guerre sans merci. De quoi promettre de bien belles choses aux abonnés Disney+, donc, après une première saison déjà très bien accueillie par la critique.

Le retour d'Anakin confirmé, les fans partagent leur enthousiasme

Naturellement, le retour d’Anakin, confirmé pour cette seconde saison, ne manque alors pas de faire réagir les fans de Star Wars, qui sont déjà impatients de découvrir l’importance qu’il aura dans l’histoire d’Ahsoka. « Je suis surpris de voir le temps d’écran qu’occupe Anakin », affirme par exemple l’un d’eux sur X en réaction au trailer. « C’est génial de revoir Anakin », déclare un autre, même si cela « rend d’autant plus étrange le fait qu’il ne soit jamais apparu dans les suites pour réconforter Rey ou Kylo » selon lui.

« Nous avons Thrawn, Anakin et l’équipe des Rebels dans une seule série. Quelle époque pour être un fan de Star Wars », se réjouit enfin un troisième de son côté. Voilà qui promet donc déjà le meilleur pour Ahsoka, qui aura eu l’art de se faire désirer pendant plusieurs années. Mais en attendant de pouvoir se plonger dans cette nouvelle salve d’épisodes, qui n'arrivera qu'en début d’année prochaine, les fans de Star Wars peuvent toujours se lancer dans Star Wars: Vision présente – Le Neuvième Jedi, dernier gros carton de la franchise en date sur Disney+.

Source : D23