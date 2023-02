HBO Max a dévoilé un premier aperçu de l'épisode 7 de la série The Last of Us. L'occasion de découvrir quel passage du jeu original sera traité et il risque d’être fort en émotions.

Elle était attendue au tournant, elle n’a pas déçu jusqu’ici. La série The Last of Us de HBO est le gros carton de cette année. Les audiences décollent à chaque épisode et l’adaptation a d’ores et déjà battu les records de House of the Dragon. Le géant américain a sans surprise signé pour une seconde saison qui prendra les événements de TLOU 2. En attendant le moment fatidique de l’histoire de Joel et Ellie, les joueurs et les nouveaux venus vont pouvoir découvrir la suite du premier jeu. Et si certains personnages se font encore attendre, l’épisode 7 de la série suivra l’un des arcs narratifs les plus poignants de la licence. On préfère vous prévenir, la suite de l'article mentionne brièvement quelques passages de l'épisode de cette semaine.

Premières images de l'épisode 7 de la série The Last of Us

Préparez les mouchoirs pour le lundi 27 février. L’épisode 7 de la série The Last Of Us dévoile ses premières images au travers d’une courte bande-annonce qui donne le ton. Après les retrouvailles entre Joel et Tommy et l’introduction de Maria, ici jouée par Rutina Wesley connue pour son rôle dans True Blood, le duo reprend son chemin à la recherche des Lucioles. Après une fin d’épisode 6 qui laisse entrevoir un hiver plus que brutal qui marquera un tournant dans l’histoire d’Ellie, l’adolescente risque d’être confrontée à son passé. Attention, si vous souhaitez conserver la surprise jusqu’à la semaine prochaine, interdiction de lire les lignes qui suivent.

David et sa petite bande attendront visiblement, alors même qu’on les attendait cette semaine. L’épisode 7 de la série The Last of Us se focalisera en effet sur le DLC Left Behind et donc la relation entre Ellie et Riley conduisant à la morsure de la protégée de Joel. A première vue, l’adaptation devrait développer un plus la vie de l’adolescente dans la zone de quarantaine de Boston et la période d’absence de sa meilleure amie, partie rejoindre les rangs des Lucioles. L’extension et le jeu original avaient gardé une part de mystère quant à ce qu’il advient de Riley. La série TLOU semble cependant aller dans une direction inverse, Ellie ayant déjà mentionné avoir tué quelqu’un et donc potentiellement son premier amour. Rendez-vous ce lundi 27 février 2023 sur Amazon Prime Video pour avoir le fin mot de l'histoire.