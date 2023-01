Après le succès retentissant de la série The Last of Us, les autres adaptations de jeux vidéo sur petit écran vont être particulièrement attendues au tournant. Amazon Prime a mis la main sur la série Fallout, qui s’était déjà dévoilée à travers des images volées très prometteuses. Le tournage continue de battre son plein de nouveaux clichés circulent sur la Toile. De quoi rassurer encore plus les fans de la licence post-apocalyptique ? C'est un grand oui.

Des images canon pour la série Fallout

Les adaptations de jeux vidéo vont s’enchaîner dans les mois, voire années qui viennent. Les plateformes de streaming tentent toutes de récupérer les licences fortes de l’industrie pour les proposer sur petit écran. Amazon Prime Vidéo travaille d’arrache-pied sur sa série Fallout qui sera portée par un gros joli casting ainsi que Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld. Une première image officielle avait donné le ton et révélé que l’abri 33 serait au cœur des intrigues. Le scénario devrait par ailleurs prendre des libertés par rapport au jeu en racontant une histoire originale. L’univers et l’ambiance quant à eux devraient rester intacts. Preuve en est avec de nouvelles images volées du tournage diffusées ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Les premiers clichés de la série Fallout étaient prometteurs et ces nouvelles images vont conforter les joueurs sur cette impression. Aujourd’hui on peut découvrir un lieu bien connu des fans de la saga. C’est un en effet l’une des nombreuses stations essence Red Rocket qu’il est possible de croiser et pilier dans les Terres Désolées qui s’est révélée à l’avance. Amazon Prime Video semble donc bien décidé à coller au maximum au matériau de base sans lésiner sur le budget. Du reste, il faudra patienter pour avoir de plus amples détails que ce soit quant au scénario ou à la date de sortie. La série Fallout devrait néanmoins être diffusée dans le courant 2023 si tout se passe bien.