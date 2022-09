Il fallait s'en douter, la série d'Amazon The Rings of Power est un carton et les audiences explosent. Voici les chiffres qui font tourner la tête.

La série The Rings of Power bat donc le propre record d'Amazon avec un nombre de spectateurs impressionnant. Forcément, Jeff Bezos a de quoi sabrer le champagne et il y a de quoi aussi avoir les yeux tournés vers l'avenir avec pourquoi pas de nouveaux projets autours du Seigneur des Anneaux. Voyez plutôt.

Amazon a trouvé son précieux avec The Rings of Power

25 millions de téléspectateurs dans le monde entier au cours des 24 premières heures. Merci d'avoir fait de #TheRingsOfPower la première série la plus regardée sur @PrimeVideo.

Amazon progressive, Disney patinne

Pendant ce temps là, la série She Hulk actuellement sur Disney+ ne semble pas être le carton escompté par Disney. Après l'échec (en terme d'audience) de Miss Marvel on peut clairement dire que l'entreprise de Mickey est sur une pente difficile. Difficile de rivaliser face à un géant comme Amazon et la carte Seigneur des Anneaux.

La période semble propice à l'Heroic Fantasy, entre House of the Dragon et The Rings of Power, l'indicateur semble assez clair. Pour mémoire, cette série Seigneur des Anneaux se déroule 7000 ans avant les évènements du Hobbit, pendant le Second Age, et elle raconte l'histoire de la création des anneaux de pouvoir, l'histoire du royaume insulaire de Númenor, l'ascension de Sauron et la dernière alliance entre les Elfes et les Hommes. Bref, que des faits et événements épiques qui ont de quoi intéresser les fans de Tolkien.