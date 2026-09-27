Un jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux fait un carton phénoménal dès le lancement de sa campagne de financement participatif. Vous pouvez encore y contribuer.

Préparez-vous à partir à l'aventure en Terre du Milieu avec The One Ring, un jeu de rôle ambitieux inspiré par Le Seigneur des Anneaux. Édité par Free League, il connaît déjà un succès monstre alors qu'il n'est pas encore sorti. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais sa campagne de financement participatif à tout bonnement pulvérisé son objectif de départ en seulement quelques minutes. Vous aussi, vous pouvez y contribuer pour profiter des contreparties.

The One Ring, déjà un jeu de rôle Seigneur des anneaux record

The One Ring, le jeu de rôle sur table dans l'univers du Seigneur des Anneaux, fait son grand retour. Free League Publishing a annoncé une nouvelle édition pour un titre réputé dans le milieu et même récompensé. L'engouement était donc au rendez-vous pour le lancement de la campagne de financement participatif, et c'est peu dire.

Free League avait fixé un objectif de départ de 50 000 dollars à récolter via la plateforme Backerkit. Un objectif qui aura finalement été dépassé en seulement quelques minutes. Quelques heures plus tard, The One Ring atteignait déjà les 500 000 dollars. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après avoir multiplié par dix la somme initiale, le jeu de rôle Seigneur des anneaux a dépassé en quelques jours les 2 millions de dollars récoltés.

À l'heure d'écrire ces lignes, plus de 9 000 personnes ont contribué pour atteindre les 2 171 824 dollars alors qu'il reste encore 20 jours de campagne. Cette somme compensera sans mal l'édition des trois nouveaux lives annoncés pour The One Ring, comprenant une réorganisation des règles, des nouveaux éléments de jeu et même un mode solo. De plus, les différentes contreparties devraient plaire aux fans du Seigneur des anneaux et aux amateurs de tabletops RPG :

La précommande des livres The One Ring

Un Starter set disponible immédiatement en PDF

Des figurines cartonnées pour les combats

Un sets de dé Gonder exclusifs

Une map spéciale pour le Gondor et Rohan

Plus de nouveautés encore...

Quand sortira la nouvelle édition de The One Ring ?

The One Ring est un jeu de rôle rêvé pour tous les fans du Seigneur des anneaux. Dès lors, l'annonce d'une édition étendue a quelque chose de très enthousiasmant. Free League vous donne donc rendez-vous en octobre 2027 pour repartir en Terre du Milieu avec les trois nouveaux livres.