Wizards of the Coast a dévoilé la date de sortie française du prochain supplément de D&D. Place donc à l’horreur en octobre avec Donjons & Dragons Ravenloft : Les Reflets de l’Horreur.

Après avoir commercialisé une nouvelle boîte d’initiation pour faciliter toujours plus les premiers pas des aventuriers à en devenir et des futurs maîtres de jeu, Hasbro revient vers les joueurs plus expérimentés de Donjons & Dragons. Et plus particulièrement ceux amateurs de donjons lugubres et de parties où aucun personnage n’en ressort indemne, ou du moins sans quelques séquelles physiques ou psychologiques. Wizards of the Coast vient en effet d’annoncer l’arrivée en France de l’ouvrage Ravenloft Les Reflets de l’Horreur pour le 20 octobre 2026.

Donjons & Dragons se met enfin à l'horreur en France

Parce que D&D ne se résume pas toujours à aider la veuve et l’orphelin avant d’aller se descendre tranquillement une choppe à l’auberge, Donjons & Dragons va permettre aux joueurs français de replonger dans l’univers particulièrement sombre de Ravenloft. Et il y aura toute la panoplie pour vivre une aventure plus lugubre et mystique. Des Sombres Seigneurs, des aventures prêtes à jouer dans le ton, de nouvelles possibilités pour créer des personnages torturés et, évidemment, une jolie collection de monstres pensés pour sérieusement compliquer la vie de votre groupe.

Le livre Donjons & Dragons Ravenloft : Les Reflets de l’Horreur entend d’ailleurs couvrir un large éventail de registres horrifiques avec pas moins de 10 genres, allant de la dark fantasy à l’horreur gothique. Les Maîtres de Jeu auront matière à se faire plaisir pour préparer votre rencontre avec votre prochaine créature cauchemardesque. En parallèle, le nouvel ouvrage proposera 16 Domaines d’Epouvante, dont Innsmouth, placé sous le signe de l’horreur cosmique, ainsi que 17 Sombres Seigneurs à affronter, ou, option probablement plus raisonnable, à éviter. Le supplément embarquera également 7 sous-classes, dont le Réanimateur et la Sentinelle de l’Abîme, ainsi que 4 espèces, 4 historiques, 2 dons et 9 Sombres Présents.

La version française de Donjons & Dragons Ravenloft : Les Reflets de l’Horreur sera ainsi disponible le 20 octobre avec une petite particularité. Elle ne sera commercialisée qu’en version physique, alors que les autres livres étaient également disponibles en PDF. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible en précommande chez les revendeurs habituels, mais vous pouvez déjà réserver votre exemplaire dans votre boutique locale favorite.





Que contient D&D Ravenloft : Les Reflets de l’Horreur ?

6 Domaines d’Épouvante, dont le domaine de l’horreur cosmique : Innsmouth

17 Sombres Seigneurs à affronter ou à fuir, avec leurs propres blocs de statistiques

7 sous-classes (dont le Réanimateur et la Sentinelle de l’Abîme), 4 espèces, 4 historiques, 2 dons et 9 Sombres Présents pour concevoir des personnages torturés

10 genre horrifiques, de l’horreur gothique à la dark fantasy

Un bestiaire composé de 42 monstres et de 9 habitants des domaines

Source : WotC