Lors d'un festival, Jackie Chan a confirmé l'existence de Rush Hour 4 et a donné les premiers détails sur ce nouveau film. Le duo de choc va t-il être conservé ?

Depuis des années, Jackie Chan et Chris Tucker annoncent Rush Hour 4. Faut-il y croire cette fois ?

Rush Hour 4 est dans les cartons, parole de Jackie Chan !

La trilogie Rush Hour est à ranger dans la catégorie « buddy movies » qui étaient très populaires auparavant. Trois films aux budgets bien plus modestes qu'Avatar 2, évidemment, qui ont rapporté gros. Et à l'heure des suites, reboots et remakes, il est peut-être temps pour le duo de choc de revenir sur grand écran.

Durant le Red Sea Film Festival de Djeddah, Jackie Chan a justement reparlé d'un quatrième long-métrage qui serait bien en discussions.

Nous parlons de Rush Hour 4 en ce moment même.

C'est concis mais précis. Il a ajouté qu'il devait d'ailleurs s'entretenir le soir même avec le réalisateur au sujet du scénario. En d'autres termes, on en est encore au début du processus.

En 2018, Jackie Chan déclarait :

Le projet devrait réellement débuter dès l'année prochaine. J'espère. Si Chris Tucker est d'accord. Il est temps de se dépêcher. Nous sommes des vieillards maintenant. Je veux le faire avant d'être trop vieux. Je le répète à Chris Tucker avant qu'il soit trop tard : "s'il te plaît, faisons Rush Hour 4". Via CineSerie

Et Chris Tucker avait lui aussi affirmé que c'était en train de se faire. Jackie Chan n'a pas révélé l'identité du metteur en scène, mais ce ne devrait pas être Brett Ratner. Accusé d'agressions sexuelles, il a été écarté par Warner Bros. Pictures.