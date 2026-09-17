Sorti hier chez nous, le dernier film Resident Evil réalisé par Zach Cregger a réussi l'exploit d'être le film d'adaptation de jeu vidéo le mieux noté de l'histoire.

Annoncé de façon relativement discrète et réapparu dernièrement dans le State of Play de septembre 2026, le film Resident Evil de Zach Cregger, réalisateur de Weapons et Barbarian, est disponible dans les salles obscures françaises depuis ce 16 septembre 2026. Et, à en croire les différentes critiques à son sujet, il s'agirait ni plus ni moins que l'adaptation de jeu vidéo la mieux notée jamais vue.

Le nouveau film Resident Evil devient l'adaptation de jeu vidéo la mieux notée de l'histoire

Prenant le parti plutôt audacieux de raconter sa propre histoire alors de tenter de reprendre fidèlement l'intrigue des jeux dont il s'inspire, le dernier film Resident Evil en date, réalisé par Zach Cregger, semble être contre toute attente une véritable réussite critique. Sur différents agrégateurs de notes comme Rotten Tomatoes (97% avec 90 critiques) ou MetaCritic (avec un score de 79 sr 30 critiques), il défraie en tout cas la chronique en étant le film d'adaptation d'un jeu vidéo le mieux noté sur ces plateformes.

Ce dernier film portant le nom de la célèbre franchise horrifique de Capcom offre ainsi une belle rédemption à la plupart des autres films Resident Evil. Rappelons en effet que les six films Resident Evil de Paul W.S. Anderson ont globalement été de véritables bides, Chapitre final (2016) obtenant le meilleur score avec un score très moyen de 49 sur Metacritic. Bienvenue à Raccoon City (2021) du réalisateur Johannes Roberts, qui a précédé le film de Zach Cregger, a quant à lui obtenu un score tout aussi pauvre de 44 sur Metacritic.

Une réussite critique surprise qui redore le blason des films d'adaptation de jeu vidéo ?

Pendant des années, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo ont affiché des résultats globalement médiocres. La tendance semble petit à petit s'inverser, en témoigne la réception critique de ce nouveau film estampillé Resident Evil. Contrairement à ce que pensaient la plupart des joueurs, le studio derrière ce projet a régulièrement consulté Capcom afin de garantir le respect de la franchise et de ses fans.

Ce qui ne semblait pas évident au vu des différents trailers du film Resident Evil de Zach Cregger, qui souhaitait proposer une histoire inédite, avec de tous nouveaux personnages à l'image de son protagoniste principal, Bryan, incarné par Austin Abrams. Soit tout l'inverse de Bienvenue à Racoon City, qui a tenté avec un résultat pour le moins médiocre d'adapter les deux premiers jeux de la franchise horrifique.

Les équipes derrière ce nouveau Resident Evil semblent donc avoir fait un pari payant, au vu de sa réception critique. Reste maintenant à voir si le public sera également du même avis, puisqu'il est désormais disponible dans les cinémas français.

Sources : Rotten Tomatoes ; MetaCritic