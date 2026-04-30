Pour fêter le trentième anniversaire de la franchise, les fans de Resident Evil ne manqueront assurément pas de choses à se mettre sous la dent. En effet, outre la sortie de Resident Evil Requiem, qui recevra très prochainement des contenus inédits, il se murmure que l’annonce de beaux projets sont en approche, parmi lesquels notamment un remake pour l’un des épisodes les plus sous-côtés de la saga. Mais avant cela, la licence de Capcom repassera une nouvelle fois par la case cinéma, avec un nouveau film dont le premier teaser trailer vient de tomber.

Le film Resident Evil tient sa première bande-annonce

Après de longs mois d’attente, l’heure est ainsi venue de découvrir les premières images officielles de Resident Evil, le prochain film signé Zach Cregger à venir le 18 septembre 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on comprend désormais pourquoi le réalisateur avait anticipé le fait que les fans lui tomberaient probablement dessus. Car à la vue de ces premières images, il est pour l’instant extrêmement difficile de comprendre le lien entre la bande-annonce et l’univers de Capcom.

Cela veut-il dire que l’on peut une nouvelle fois s’attendre à une adaptation ratée de Resident Evil ? Pas forcément. Surtout quand on sait que Zach Cregger a su s’imposer comme l’un des meilleurs réalisateurs de films d’horreur de ces dernières années avec des œuvres comme Barbare et Évanouis. Néanmoins, une chose est sûre : il va avoir du boulot pour parvenir à concrétiser l'essai. Même si, soulignons-le tout de même : ce premier teaser trailer a clairement le mérite de préfigurer une ambiance à la fois angoissante et inquiétante qui plaît déjà beaucoup.

Pour s’en assurer, il va toutefois falloir prendre son mal en patience encore quelques mois, le temps que Resident Evil ne trouve enfin le chemin de nos salles obscures. D’ici là, nul doute que davantage d’informations nous seront révélées sur ce nouveau projet, qui nous promet « une nouvelle ère du mal » et qui mettra en scène Austin Abram aux côtés de Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis et Johnno Wilson. Tous étant alors annoncés pour incarner des personnages inédits dans l’univers de Resident Evil.

Source : Sony Pictures