On peut donc apprendre que Netflix vient de déployer une fonctionnalité permettant de déloger les "squatteurs" de mot de passe. L'objectif derrière est évidemment mercantile puisqu'il devrait en toute logique forcer certains d'entre eux à prendre un abonnement, du moins sur le papier...

Netflix fait la chasse aux "pirates"

Plus le temps passe plus Netflix revoit sa politique de partage de compte qui était pourtant tout l'intérêt de la plateforme quelques années en arrière. Dans ce contexte, chaque abonné du service de streaming possède une nouvelle fonctionnalité permettant de mieux contrôler l'accès à son compte. Dans le menu de votre profil, le tout permet de visualiser via une interface tous les appareils connectés à un même compte. Ainsi, si vous notez une connexion étrange, sans autorisation, vous pouvez d'un simple clic déconnecter la personne à distance. Si il était déjà possible de déconnecter tous les appareils en même cette nouvelle fonctionnalité permet de faire les choses avec plus de précisions.

Visiblement cette option était réclamée par les abonnés pour une meilleure sécurité de compte. Netflix est donc gagnant sur tout la ligne car les "rageux" pourront alors soit quitter définitivement la plateforme ou au contraire prendre un abonnement personnel et faire rentrer des sous en plus dans les coffres de l'entreprise rouge.

La manouvre à suivre est simple :