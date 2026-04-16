Prime Video a tout fraîchement accueilli les trois derniers films de son programme d'avril 2026, avec parmi eux un long-métrage à grand spectacle culte en son temps.

Assez curieusement, le programme films de Prime Video pour ce mois d'avril 2026 est en effet déjà arrivé à son terme, après avoir notamment accueilli le 1er avril toute une série de films d'espionnage autour de James Bond et Jason Bourne. D'aucuns diraient que les plus grosses sorties de la plateforme SVOD d'Amazon se trouvent du côté des séries, avec l'ultime saison de The Boys et les derniers épisodes de la saison 4 d'Invincible. En attendant les prochains épisodes de celles-ci, la vedette va toutefois momentanément de nouveau aux films avec trois ajouts récents en la matière.

Trois nouveaux films disponibles sur Prime Video, dont un viral

Depuis hier, Prime Video propose à ses abonnés de (re)découvrir trois nouveaux films dans le cadre de son programme de nouvelles sorties d'avril 2026. On a tout d'abord Balls Up, une comédie américaine en roue libre mettant en avant deux sponsors d'une marque de préservatif en fuite. On a ensuite Escobar, un film s'inspirant de la fascinante autobiographique du légendaire narcotrafiquant Pablo Escobar, qui devrait donc offrir un portrait plutôt fidèle du personnage, en comparaison à la célèbre et populaire série Narcos.

Enfin, le programme films de Prime Video pour ce mois d'avril 2026 se termine en apothéose avec World War Z, un autre film d'adaptation sorti en 2013 du livre éponyme, par l'auteur du célèbre « Guide de Survie en territoire Zombie », qui a ensuite eu droit à une adaptation en jeu de la part de Saber Interactive (Space Marine 2). On y retrouve donc notamment Brad Pitt dans le rôle d'un reporter qui va voyager à travers le monde alors que celui-ci est littéralement en train de s'effondrer face à un virus transformant à vitesse alarmante les malades en infectés extrêmement rapides et dangereux.

Voici donc trois films de genres très différents à voir ou revoir actuellement sur Prime Video, en attendant de voir ce que la plateforme réservera de nouveau sur ce terrain le mois prochain, ou en attendant les prochains épisodes de séries à venir.

Source : Prime Video