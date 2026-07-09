Prime Video dévoile sa prochaine série événement sur l'une des plus grandes icônes de la boxe et nous donne une date de sortie précise pour le monde entier.

La nouvelle série évènement de Prime Video s'intéressera à la vie de Mohamed Ali, célèbre boxeur qui a marqué l'Histoire du ring. La mini-série The Greatest annonce sa sortie mondiale le 4 novembre 2026 sur la plateforme d'Amazon et dévoile de premières images très prometteuses.

Prime Video dévoile The Greatest, sa nouvelle série évènement

C'est un biopic que beaucoup de fans attendent depuis son annonce, The Greatest arrivera dès le 4 novembre 2026 sur Prime Video. Une mini-série de 8 épisodes qui retracera l'histoire de Cassius Clay, alias Mohamed Ali. Un boxeur très célèbre qui aura marqué l'histoire du sport et qui n'aura perdu que 5 combats durant toute sa carrière. L'homme décédera en 2016 à l'âge de 74 ans après une brillante carrière ayant atteint son sommet dans les années 70-80.

C'est son histoire que Prime Video a décidé de raconter à travers sa série The Greatest. Elle retrace la vie du sportif, de ses victoires à ses défaites jusqu'à sa fin de carrière. Une série qui promet d'être extrêmement fidèle puisque la famille d'Ali est également impliquée. On nous affirme par ailleurs que ce biopic unique en son genre nous fera découvrir des facettes jamais dévoilées du boxeur et nous plongera au plus profond de son intimité, « au-delà même du ring, de ses victoires et de ses défaites. »

Un casting solide et un showrunner de talent

C'est l'acteur Jaalen Best, nouveau visage montant aperçu dans la série All American, qui incarnera le célèbre boxeur. La série est chapeautée par Ben Watkins, showrunner de talent que l'on connaît déjà pour avoir mis sur pied la série thriller Cross sur Prime Video. La famille de Muhammad Ali ayant donné son aval pour le développement de la série, Lonnie Ali, veuve de Mohamed Ali, sera active en tant que productrice exécutive ce qui promet un accès inédit aux côtés de Michael B. Jordan, acteur réputé pour son rôle d'Adonis Creed dans la saga de films Creed, dérivée de la franchise Rocky. Autant dire que la boxe, c'est son rayon.