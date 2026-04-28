L'une des meilleures séries de Prime Video est sur le point de s'arrêter, mais la plateforme n'en a pas fini avec son univers. Un nouveau projet est validé et sortira même plus vite que ce que l'on aurait pu croire.

Prime Video se la joue Marvel avec l'une de ses meilleures séries

C'est une série qui a débuté dans le sang avec une scène d'ouverture choc en 2019, The Boys est rapidement devenu l'une des meilleures séries de la plateforme. Elle se terminera prochainement au terme de sa cinquième saison en cours de diffusion sur Prime Video. Violente, dégoûtante, parfois malaisante, la série est un carton. Mais alors que tout s'arrête pour elle, qu'en est-il de son univers ? Eh bien il va s'étendre, tel le MCU dont The Boys se moque pourtant allègrement.

Le spin-off Gen V, centré sur des adolescents et intimement lié aux événements de la série principale, ne sera malheureusement pas reconduit, mais il est d'ores et déjà acté que l'on retrouvera certains personnages dans d'autres projets du « Vought Cinematic Universe » , s'amusent Eric Kripke et Evan Goldberg, producteurs de la séries avant de conclure comme chez Marvel « Vous les reverrez » . Pour le moment, on ne sait pas exactement de quel projet il sera question, plusieurs projets seraient prévus en plus du spin-off se déroulant au Mexique et toujours sur les rails visiblement, sans compter un autre préquel dont la fenêtre de sortie est enfin actée sur Prime Video.

Le Protecteur dans The Boys sur Prime Video

Un nouveau spin-off arrive très vite, c'est acté

Vought Rising est en effet confirmé pour paraître sur la plateforme dès 2027. Ce sera un préquel nous permettant d'en savoir plus sur l'histoire d'origine du Petit Soldat et de Stormfront, deux personnages iconiques de la série The Boys, faisant partie des premiers supers créés par l'entreprise Vought. Au casting de cette nouvelle série Prime Video, on retrouvera Jensen Ackles dans son rôle du Petit Soldat, mais aussi Aya Cash dans la peau de Stormfront. La série se déroulera dans les années 50 alors que les premiers tests de composé V se révèlent concluants et qu'un meurtre « tordu » a été commis. The Boys c'est donc bel et bien fini, mais le VCU n'en est visiblement qu'à ses débuts sur Prime Video.

source : Deadline