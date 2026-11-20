Même pas un an après la précédente, Prime Video dévoile déjà la date de sortie de la saison 5 de l'une de ses séries les plus populaires, mais aussi un peu décriée.

Prime Video a définitivement mis les bouchées double pour l'une de ses séries d'animations phare. Après une saison 4 sortie en mars 2026, la plateforme SVOD tease en effet déjà la saison 5 des aventures d'un certain Mark Grayson. Invincible n'aura en effet pas eu beaucoup de temps pour se remettre des récents événements qu'il va remettre son costume très bientôt, puisque le teaser nous indique justement la date de sortie de la suite.

Quand sortira la saison 5 d'Invincible sur Prime Video ?

Dans un teaser qui adresse de nombreux clins d'œil à son équivalent pour la saison 4, Prime Video nous présente donc Mark en compagnie de Damien Darkblood, l'iconique détective démoniaque qui n'est pas du tout Hellboy, dans un diner qui rappelle grandement celui du teaser de la précédente saison, mais cette fois dans un bien meilleur état, et sans Atom Eve.

Le teaser de la saison 5 d'Invincible par Prime Video reprend toutefois le même ton humoristique et le fait que la série brise le quatrième mur pour nous dire que les équipes ont travaillé en super vitesse pour faire en sorte que la suite de la série arrive très bientôt. Pour cause, on nous indique qu'elle sortira le 17 février 2027, soit dans 3 petits mois, et 11 après la saison 4.

Une sortie pour le moins expéditive, qui alimente quelques critiques à l'égard de la série phare de Prime Video, notamment au niveau de la qualité de l'animation et de la réutilisation pas très habile et parfois un peu trop flagrante des mêmes animations pour différents plans, afin de faire des économies et accélérer la production. Ce teaser affiche cependant une image de meilleure qualité, et on espère retrouver la même chose dans les futurs épisodes. Un commentaire sous la vidéo YouTube fait cependant montre d'un certain cynisme en avançant que « ils ont cramé tout le budget d'animation pour ça ».

Qu'attendre de la saison 5 d'Invincible ?

Outre la discussion entre Mark et Damien, le teaser ci-dessous, posté notamment sur la chaîne YouTube de Prime Video, annonce quoi qu'il en soit clairement le thème de la saison 5. Aux tables entourant notre duo, on aperçoit en effet des Viltrumites, qui occupent désormais la Terre, suite au terrible ultimatum posé par Thragg à Invincible.

Il semblerait que chacun tienne pour l'instant sa part du marché, mais on se doute bien que les choses risquent de prendre une tournure pour le moins violente, avec beaucoup d'effusion de sang et de tripes. Rendez-vous donc à partir du 17 février 2027 sur Prime Video pour le découvrir.

Source : Prime Video sur YouTube