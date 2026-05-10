Une page s’apprête à se tourner sur Prime Video. Après cinq saisons, Antony Starr raccrochera la cape du terrifiant Protecteur dès le 20 mai 2026. La plateforme de streaming n’a, pour l’instant, plus de programme aussi fédérateur, mais elle viendra chatouiller la fibre geek de nombreux abonnés avec les adaptations de Tomb Raider et God of War, attendues dans les années à venir. Mais parfois, plutôt que d’attendre un nouveau chapitre, mieux vaut se replonger dans des œuvres plus anciennes pour parfaire sa culture cinématographique. Justement, Prime Video a enrichi son catalogue avec plusieurs classiques de différentes époques. C’est aujourd’hui au tour d’un thriller d'espionnage marquant des années 2000 de faire son arrivée sur la plateforme.

Prime Video accueille l'un des meilleurs thriller d'espionnage des années 2000

Sorti en 2001 sous la direction de Tony Scott, Spy Game – Jeu d'espions fait aujourd'hui son retour par la petite porte du streaming, puisqu'il est désormais disponible sur Prime Video. L'occasion de redécouvrir un thriller d'espionnage qui n'a pas forcément pris une ride, même si son approche très « début des années 2000 » trahit son époque. Pour mémoire, cette nouveauté Prime Video met en scène Robert Redford dans le rôle de Nathan Muir, vétéran de la CIA sur le point de quitter le service. Brad Pitt lui donne la réplique en Tom Bishop, son ancien protégé arrêté en Chine et condamné à une mort quasi certaine. De là découle un récit à double temporalité, alternant entre le présent tendu des bureaux de la CIA et les souvenirs de missions passées, au fil desquels se dessine la relation complexe entre les deux hommes.

A l'époque, ce film avait beaucoup séduit grâce à son montage nerveux et son action reléguée souvent au second plan, pour laisser place à un thriller plus réfléchi que ce que l'on aurait pu espérer ou attendre de Tony Scott (Top Gun, Jours de tonnerre), alors réputé pour ses longs-métrages à l'image qui flashe, à la limite d'un kaléidoscope. 20 ans après sa sortie, le film reste un thriller d'espionnage sombre et maîtrisé, porté par un duo Redford/Pitt qui fonctionne parfaitement. A découvrir dès maintenant sur Prime Video.