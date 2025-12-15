Voici toutes les sorties films et séries de la semaine à surveiller sur Prime Video, avec dans le lot de véritables bombes atomiques, dont une ultra attendue.

Prime Video comptait clairement finir 2025 en beauté avec un mois de décembre misant sur du contenu de qualité, mais aussi une liste plutôt généreuse côté films, et moins chargé côté séries, mais avec malgré tout du très lourd. C'est d'ailleurs cette semaine que la plateforme SVOD d'Amazon va définitivement larguer ses plus grosses bombes, d'abord côté films, mais surtout côté séries, avec notamment le retour d'un de ses plus grands succès de tous les temps.

Toutes les nouveaux films de Prime Video du 15 au 21 décembre 2025

Come d'habitude, commençons d'abord par les nouveautés films de cette semaine du 15 au 21 décembre 2025 à surveiller chez Prime Video. Et force est de constater qu'il y a du très beau monde à voir pour les cinéphiles, puisque les hostilités démarrent extrêmement fort dès ce 15 décembre 2025 avec rien de mois que la légendaire saga Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Les abonnés Prime Video pourront ainsi (re)découvrir ce véritable monument du cinéma, surtout dans le genre fantastique, qui continue encore aujourd'hui de marquer la culture de son empreinte, même plus de 20 ans après sa sortie. Outre la saga Le Seigneur des Anneaux, la plateforme SVOD d'Amazon va également accueillir cette semaine un second film, à venir quant à lui le 21 décembre 2025 : Your Lucky Day, un thriller mettant en scène une violente prise d'otages dans une supérette la veille de Noël en raison d'un ticket de lotterie gagnant d'une valeur de 156 millions de dollars.

15/12 La saga Le Seigneur des Anneaux

21/12 Your Lucky Day



Toutes les nouvelles séries du 15 au 21 décembre 2025

Attaquons-nous ensuite au plus gros morceau du programme de cette semaine chez Prime Video avec les nouvelles séries à venir sur la plateforme du 15 au 21 décembre 2025. En guise de solide amuse-bouche au proverbial plat de résistance, on peut déjà citer ce 15 décembre 2025 la mise en ligne de l'intégralité des 7 saisons de The 100, une très bonne série mélangeant science-fiction et post-apo qui regroupe 100 adolescents expulsés du dernier refuge de l'humanité, une station spatiale, alors que la Terre a été irradiée et a priori devenue impropre à la vie depuis des siècles.

En parlant de radiations et de post-apo, c'est évidemment le 17 décembre 2025 qu'arrive LE programme phare de Prime Video du mois, avec l'extrêmement attendue Saison 2 de la série Fallout, qui avait explosé tous les records à la sortie de sa première saison l'année dernière. Nous allons donc enfin retrouver Lucy, la Goule et Maximus, alors que le trio va s'aventurer dans le Désert du Mojave et la légendaire ville de New Vegas. Une véritable bombe à n'absolument pas manquer pour les fans des jeux, mais également des fans de la première saison.