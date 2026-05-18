Prime Video est en train de boucler l'une de ses séries les plus emblématiques et le grand final sera d'ailleurs disponible cette semaine. On s'attend d'ailleurs à ce que ça fasse très mal. En parallèle, la plateforme prépare une semaine plutôt chargée avec plusieurs nouveautés, dont un blockbuster et une série désormais archi culte qui a marqué toute une génération.

Tous les films Prime Video de la semaine du 18 au 24 mai 2026

Il n'y aura qu'une poignée de films cette semaine sur Prime Video, dont le blockbuster Kraven the Hunter. Le film s'inscrit dans la tentative pour Sony de concrétiser son rêve de venir chatouiller le MCU de Marvel avec sa propre saga de films liée au SpiderVerse. Les droits du tisseur sont en effet partagés entre Sony et Disney et les deux géants tirent la couette chacun de leur côté. Kraven the Hunter nous fait donc suivre le super-vilain éponyme dans une quête sanglante qui fera de lui le chasseur implacable que l'on connaît tous comme étant l'un des adversaires les plus redoutables de Spider-Man. Malheureusement comme Morbius, le film pourtant porté par un Aaron Taylor-Johnson (Avengers, Godzilla) efficace, n'a pas rencontré le succès critique et box-office qu'il espérait. Cela dit, en arrivant sur Prime Video, il devrait certainement s'offrir une seconde jeunesse en attirant les curieux.

18/05 Kraven the Hunter

20/05 Ice Road

22/05 System



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 mai 2026

Côté séries, Prime Video est encore plus timide et n'ajoutera qu'un seul et unique programme, mais pas n'importe lequel. Il s'agit tout de même des dix premières saisons de The Walking Dead, une série désormais cultissime qui, comme Game of Thrones, a frappé très fort dès son lancement dans les années 2010. Toujours comme Game of Thrones, la fin de la série principale n'a pas étouffé l'univers pour autant puisque de nombreux spin-offs ont vu le jour comme The Walking Dead Dead City, ou encore celui centré sur Daryl Dixon. Avec dix saisons sur Prime Video, vous aurez de quoi vous faire une énorme séance de rattrapage.

Mais cette semaine, ce qui va surtout faire beaucoup de bruit, c'est le grand final de The Boys. La saison 5 se termine et avec elle la série entière dans un final que l'on nous vend déjà comme marquant. On espère bien qu'il sera à la hauteur de tout le reste, surtout lorsque des séries comme Game of Thrones ou encore Stranger Things ont autant déçu. Rendez-vous le 20 mai sur Prime Video pour en avoir le cœur net.