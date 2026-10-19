Quelles sont les nouveautés de la semaine sur Prime Video ? Quels films et séries arrivent dans les prochains jours ? Voici le programme complet de la plateforme.

Alors que la semaine s’annonce relativement calme chez certains concurrents, Prime Video pourra compter sur le retour d’une série explosive et l’arrivée d’un film événement au casting hollywoodien. La sélection hebdomadaire de la plateforme se révèle en effet des plus éclectiques, en voici la liste.

Les films de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Cette semaine marquera l’arrivée d’un film événement sur Prime Video, The Get Out, une adaptation du livre Strip de Thomas Perry. On y suit le propriétaire d'une boîte de nuit (Russell Crowe), blanchisseur d’argent qui tente de s’éloigner du monde de la nuit après avoir frôlé la crise cardiaque à cause de Viagra. Mais il se retrouve rapidement contraint à replonger dans le vice lors d’une attaque à main armée d’un professeur désespéré (Aaron Paul) et d'une guichetière de banque (Nina Dobrev) et qu’un cartel le menace. Un film événement Prime Video assez drôle selon les premiers retours. Pour le reste, les amateurs de gore pourront (re)découvrir Saw X, pile à temps pour Halloween. Voici tous les nouveaux films Prime Video de la semaine :

24/10 The Get Out

25/10 Ninja Turtles Ninja Turtles 2 Saw X



Bande-annonce en anglais

Les séries Prime Video de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

La sélection de la semaine sera encore plus éclectique côté séries. Chris Pratt reprend ainsi le rôle de James Reece dans la saison 2 de The Terminal List. Après avoir accompli sa vengeance, l’ancien Navy SEAL cherche un nouveau sens à sa vie, mais va rapidement se retrouver entraîné dans une mission périlleuse face à un réseau terroriste. Prime Video accueillera également une nouvelle série française exclusive, Le Charles. Le porte-avions Charles de Gaulle prend la mer pour une mission stratégique dans un contexte géopolitique pour le moins explosif. Une enquête militaire est cependant lancée en urgence lorsqu’une membre de l’équipage est retrouvée morte et qu’une autre disparaît mystérieusement.