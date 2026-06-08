Cette semaine encore, Prime Video promet à ses abonnés de beaux moments sur le service avec la sortie de nouveaux programmes, aux côtés d’une série faisant office de préquel à un film culte.

Après avoir connu un démarrage en trombe durant les premiers mois de 2026, les choses semblent ralentir pour les différentes plateformes de SVOD qui, à l’approche de l’été, semblent avoir tendance à calmer le jeu. Loin du rythme effréné de ce début d’année, les nouvelles sorties se veulent en effet moins nombreuses, ce qui n’empêche toutefois pas les Netflix, Disney+ et autres Prime Video de s’offrir de bien beaux programmes pour leur catalogue. En voici la preuve avec un tour d’horizon de ce qui vous attend du côté du service d’Amazon cette semaine.

Les films Prime Video de la semaine du 8 au 14 juin 2026

Commençons par la star de ces prochains jours côté films avec Une Famille de Bâtards, nouvelle comédie française signée Mourad Winter à venir ce vendredi. Avec un casting composé de Hakim Jemili, Laura Felpin, Florence Foresti ou encore Kad Merad, il nous promet de belles tranches de rires ; au même titre que Over Your Dead Body qui, après sa diffusion américaine en mars dernier, débarquera sur le catalogue de Prime Video ce mardi. Avant cela, les amateurs d’action pourront néanmoins profiter de Criminal Squad : Pantera, blockbuster américain sorti en 2025.

08/06 Criminal Squad : Pantera

10/06 Over Your Dead Body

12/06 Une Famille De Bâtards



Les séries de la semaine

Pour ce qui est des séries, Prime Video ne sera pas non plus en reste avec le lancement d’Au fil des années, qui nous promet une histoire romantique et nostalgique sur les premiers amours portée par Sadie Soverall, Matt Cornett et Aurora Perrineau. À cela viendront ensuite s’ajouter l’intégrale de Bates Motel, excellente série revisitant les origines de Norman Bates dans Psychose, ainsi que De celles qui osent, comédie dramatique suivant les carrières, les amitiés et les amours de trois jeunes femmes. De quoi passer de bons moments sur la plateforme d'Amazon.

10/06 Au fil des années

12/06 Bates Motel – Saisons 1 à 5 De celles qui osent – Saisons 1 à 5



Source : Prime Video