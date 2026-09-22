Toutes les histoires n'ont pas de fin heureuse comme nous le rappelle Prime Video en annulant sa série Ride or Die à quelques semaines seulement de la fin de sa première saison alors qu'elle a campé le top 1 de la plateforme pendant un petit moment à sa sortie.

C'est fini pour Ride or Die sur Prime Video, la série n'aura pas de saison 2

Hannah Waddingham, dirigeante légendaire du club Richmond de Ted Lasso et Octavia Spencer, vue notamment dans Ma, ne se redonneront malheureusement plus la réplique dans Ride or Die puisque la série n'aura pas de saison 2. Prime Video a décidé de ne pas la renouveler même si elle est restée quelque temps dans le top des programmes les plus visionnés de la plateforme. La série est sortie en juillet 2026 et comporte 8 épisodes durant lesquels on suivait les deux actrices dans la peau de deux amies de longue date prises dans une course contre la montre à travers le monde lorsque Judith (Hannah Waddingham) dévoile être en réalité une tueuse professionnelle. Prime Video avait entre les mains une série d'action légère et rythmée, portée par un duo d'actrices charismatiques, convaincantes et surtout drôles avec une bonne alchimie.

Mais le couperet est tombé, elle n'aura pas de suite et ce même si elle a fait des scores similaires à d'autres séries qui ont quant à elles été renouvelées comme Mr. & Mrs. Smith ou encore Elle, l'adaptation de la saga de films La Blonde. Durant ses premières semaines de diffusions, elle a même surpassé Off Campus aux US, pourtant considérée comme une série évènement, en faisant près de 4 fois plus d'audience.

Mais comme l'affirme Deadline, qui a révélé l'information en exclusivité, les raisons d'une telle annulation restent très floues d'autant que Prime Video avait fait de gros efforts publicitaires et que les résultats étaient très positifs, plus que certaines autres séries pourtant renouvelées.