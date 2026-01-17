Prime Video accueille les premières saisons de cette une série policière absolument culte et très appréciée, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, plus de 25 ans après son lancement.

C'est un petit événement sur Prime Video cette semaine puisque l'une des séries les plus marquantes du petit écran débarque aujourd'hui sur la plateforme. Si vous ne l'avez jamais suivie directement, vous la connaissez forcément de nom et son générique vous rappellera certainement quelques souvenirs pour peu que vous étiez devant votre télé dans les années 90-2000.

Les débuts de cette série culte arrive sur Prime Video

C'est une série policière absolument culte pour tous les amateurs du genre : New York Unité Spéciale arrive sur Prime Video avec pas moins de 16 saisons. Une nouvelle salve d'épisodes qui rejoint ceux déjà présents dans le catalogue. Au total, la série compte près de 27 saisons et continue encore aujourd'hui, toujours avec l'actrice phare Mariska Hargitay et l'acteur Ice-T, tous deux présents depuis la toute première saison débutée en 1999. Avec cette nouvelle flopée de saisons, New York Unité Spéciale comptabilise une vingtaine de saisons sur Prime Video, de quoi vous occuper un long moment.

Dans cette série, on suit une équipe qui s'occupe principalement des crimes les plus graves qui sont commis à New York et ses alentours. Chaque épisode est donc généralement unique même si quelques intrigues tissent une toile de fond de temps à autre, notamment pour développer les personnages ou faire suivre des enquêtes sur plusieurs épisodes.

Mariska Hargitay dans New York Unité Spéciale, disponible sur Prime Video

Une série appartenant à un vaste univers policier

La série s'ancre dans un vaste univers policier connecté Law & Order créé par Dick Wolf, et qui compte de nombreuses autres séries comme New York Unité Spéciale Crime Organisé, New York Section Criminelle ou encore New York Police Judiciaire, à l'origine de toute la saga. La franchise s'est même exportée dans d'autres villes avec des séries autour de Los Angeles, mais peu ont rencontré le même succès. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver quelques-unes sur Prime Video également.

Dick Wolf est considéré par beaucoup comme l'un des pionniers du genre moderne. L'univers qu'il a créé a non seulement inspiré de nombreuses séries, mais aussi permis à des talents d’émerger ou d’exploser, comme Vincent d'Onofrio (New York Section Criminelle) que l'on connaît désormais comme étant le Caïd dans le MCU (Daredevil, Punisher ou encore Hawkeye). On pourrait aussi noter Christopher Meloni, vu dans de nombreuses séries et films comme Happy ou Man of Steel.

source : Prime Video