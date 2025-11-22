L'hiver est souvent synonyme de cocooning sur le canapé à regarder des films et séries. Une période qu’apprécient généralement les plateformes, que ce soit Prime Video, Netflix ou même Apple TV, peu importe, elles garnissent toutes leur catalogue avec plein de nouveautés. Justement, pour en profiter, Prime Video relance une série absolument culte, ce qui devrait faire plaisir aux fans de la première heure.

Une série culte de plus sur Prime Video, c'est dispo dès maintenant

Si vous étiez déjà devant votre petit écran en 2007, vous avez forcément entendu parler, voire suivi, Gossip Girl. Si vous adorez déjà, ou que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil, sachez que les six saisons de la série débarquent sur Prime Video. Cette série dramatique tiré d'une saga de romans du même nom, nous fait suivre une partie de la jeunesse dorée de New York. De jeune adultes pour la plupart harcelés par une blogueuse connue sous le nom de Gossip Girl, qui prend un malin plaisir à balancer tous les petits secrets de ses camarades en créant des situation toute plus désastreuses les unes que les autres.

Qu'on l'aime ou non, Gossip Girl a permis à de nombreuses stars d'exploser à l'époque, comme Blake Lively (L'Ombre d'Emily), Chace Crawford (L'Homme Poisson - The Deep - dans The Boys), Penn Badgley (You) ou encore la regrettée Michelle Trachtenberg, qui était quant à elle déjà populaire pour son rôle de Dawn Summers dans Buffy contre les Vampires. Gossip Girl a été un succès fulgurant avec six saisons au compteur, pour plus de 120 épisodes désormais tous disponibles sur Prime Video. Une suite moderne, Gossip Girl Nouvelle Génération, a même tenté de relancer la franchise en 2021, mais sans succès. Tout le monde n'est pas Serena van der Woodsen et Blair Waldorf.

source : Prime Video