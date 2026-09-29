La saison 4 de Reacher s’est récemment achevée, cumulant 66 millions de spectateurs en un mois et Amazon s’est empressé de donner des nouvelles pour la suite de sa série Prime Video phare.

Jack Reacher n’a décidément pas fini de coller quelques beignes. A peine deux semaines après la conclusion de la saison 4, Prime Video annonce déjà le renouvellement de sa série phare, Reacher. Alors que la saison 5 a été commandée plusieurs mois avant le lancement de la quatrième, la plateforme de streaming récidive donc en préparant déjà une saison 6 pour Reacher, l’un des plus gros succès de la plateforme.

Prime Video confirme une saison 6 pour Reacher

Avec plus de 66 millions de spectateurs attirés pendant les 28 premiers jours de la diffusion de la saison 4, dépassant les chiffres de la saison précédente, Prime Video aurait en effet tort de ralentir la cadence. Amazon croit manifestement dur comme fer en sa série d’action, qui reçoit alors, pour la première fois, deux renouvellements au cours de la même année. La production de la saison 5, adaptée de Make Me, le vingtième roman de Lee Child, a en effet débuté dès la fin juillet à Toronto. Pour la saison 6 de Reacher sur Prime Video, en revanche, le livre qui servira de matériau de base n’a pas encore été révélé.

« Reacher frappe fort. Ce que Lee Child a créé et que Nick Santora et ses équipes créatives ont su donner vie est, tout simplement, incroyable. Alan Ritchson incarne Jack Reacher à la perfection », a déclaré Peter Friedlander, directeur de la division Global Television chez Amazon MGM Studios. « Reacher est une série véritablement emblématique, et nous sommes ravis de faire partie de cette aventure aux côtés de cette distribution et de cette équipe extraordinaires pour la saison 6. », a-t-il ajouté à l’annonce du renouvellement de la série Prime Video. Il faut dire que sur son marché principal, les Etats-Unis, Reacher pèse lourd dans les classements.

La saison 4 vient d’enchaîner sa cinquième semaine consécutive au-dessus du milliard de minutes visionnées, avec 1,18 milliard de minutes, jusqu’à se hisser à la première place des classements Nielsen quatre semaines sur cinq pendant cette période. Une chose est certaine, Reacher continuera d’être l’une des têtes d’affiche de Prime Video pendant encore longtemps.

Source : Amazon