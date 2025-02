Alors que le mois de mars sera marqué chez Prime Video notamment par le film L'Amour dans l'Objectif et la saison 3 de la Roue du Temps, voici que la plateforme annonce un autre film à venir dans les prochains mois. Il s'agit en l'occurrence d'une suite d'un film sorti en 2018, qui avait connu son joli petit succès. Petite escale en Italie pour bientôt, avec toutefois des twists pas très glamours.

L'ombre d'une suite se dévoile chez Prime Video pour bientôt

À l'instar de nombreuses autres productions de Prime Video, le film qui nous intéresse ici fait suite à l'adaptation d'un roman. Il est cette fois question de celle de Disparue de Darcey Bell, publié en 2017. Son adaptation cinématographiqe, réalisée par Paul Feig, sortait l'année suivante, sous le nom A Simple Favor, ou L'Ombre d'Emily, en français. Il s'agissait d'un thriller mettant en scène Staphanie Smothers (Anna Kendrick) et Emily Nelson (Blake Lively), deux mères résidant à Warfield, dans le Connecticut, qui se lient d'amitié. Mais la chose tourne au drame quand Emily demande à Stéphanie de récupérer son fils. Celle-ci découvre alors de sombres secrets entourant son amie.

Pour sa suite à venir sur Prime Video le 1er mai, direction cette fois l'île de Capri en Italie, où Emily va visiblement encore demander une obscure faveur à Stéphanie, cette fois dans le cadre d'un mariage. Après les mésaventures du premier film, celle-ci ne devrait toutefois pas se laisser berner aussi facilement Voici en substance le synopsis de Another Simple Favor, en anglais, partagé par Prime Video : « Stephanie Smothers et Emily Nelson se retrouvent sur la magnifique île de Capri, en Italie, pour le mariage extravagant d'Emily avec un riche homme d'affaires italien. Avec les invités glamour, attendez-vous à des meurtres et à des trahisons. Un mariage qui s'annonce plus chargé en rebondissements et virages tordus que la route de la Marina Grande vers la place de Capri ».

Rendez-vous donc le 1er mai 2025 pour voir si ce voyage en Italie vaut autant le détour que le film original sorti en 2018, avec le même duo d'actrices au programme, exclusivement sur Prime Video.

Source : Prime Video sur YouTube