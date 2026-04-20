A l’exception de Netflix, qui va miser sur la quantité et sur de nouvelles séries, dont le spin-off de Stranger Things, les plateformes de SVOD vont ralentir la cadence en cette fin de mois. Les nouveautés Disney+ se comptent sur les doigts de la main, au même titre que celles de Prime Video. Outre l’épisode 4 de la saison 5 de The Boys, qui sera disponible ce 22 avril, la plateforme accueillera quelques nouveautés, dont une nouvelle saison d’un programme adoré des abonnés français.

Toutes les nouvelles séries Prime Video de la semaine du 20 au 26 avril 2026

Cette semaine, la plateforme fait donc l’impasse sur les films pour se concentrer sur les séries et les divertissements. A commencer par une nouvelle série d’animation comique, co-créée par la talentueuse Aubrey Plaza (Parks & Rec, The White Lotus, Agatha All Along), centrée sur la quête de soi et la place qu’on occupe dans le monde. On y suivra donc Kevin, un chat domestique un peu névrosé sur les bords qui arrive dans un refuge où il croisera d’autres animaux abandonnés et tout aussi excentriques que lui. Mais le programme de la semaine sur Prime Video sera avant porté par la saison 6 de LOL : Qui rit, sort !.

L’émission de divertissement se paiera encore une fois un casting all-stars qui devra tenter de se faire rire et surtout de ne pas craquer, et les cartes joker de cette sixième édition s’annoncent particulièrement hilarantes. Cette nouvelle saison réunira en effet Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Kad Merad, Jonathan Lambert, Marine Leonardi, Paul de Saint-Sernin, Elena Nagapetyan, GuiHome ; et marquera le retour d’Alban Ivanov et Paul Mirabel. Voici sans plus attendre toutes les nouveautés de la semaine sur Prime Video :