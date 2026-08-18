Prime Video a accueilli ce mois-ci l’un des meilleurs films d’action de ces dernières années, qui a remporté pas moins de 6 Oscars et qui a un score de 97%.

Dix ans après avoir envoyé Max Rockatansky sillonner les routes du Wasteland, George Miller et ses équipes n’ont toujours pas réussi à faire oublier Mad Max Fury Road. Et pour cause, ce quatrième volet de la saga s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands films d’action de son époque. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’auraient pas encore fait cette virée dans le désert ou qui voudraient y retourner, le film est maintenant disponible sur Prime Video.

Mad Max Fury Road à découvrir sur Prime Video

2015, le film devait réussir l’impossible : ressusciter une licence après trois décennies d’absence. Le pari était risqué, mais George Miller a créé une œuvre à la hauteur de la légende des premiers films. Après un holocauste nucléaire, le monde est devenu un immense désert où les ressources se font rares. Dans cette nouveauté Prime Video, l'eau et l’essence valent plus cher que la vie humaine. Max (Tom Hardy) l’apprendra à ses dépens lorsqu’il est capturé par les War Boys d’Immortan Joe et transformé en une vulgaire poche de sang ambulante. C’est à ce moment que l’Imperator Furiosa (Charlize Theron) vole le camion citerne et prend la fuite avec les cinq épouses du tyran. S’ensuit alors une course poursuite de près de deux heures à l’exécution folle, à découvrir dès maintenant sur Prime Video.

Mad Max Fury Road a avant tout marqué les esprits pour sa mise en scène avec ses cascades réalisées avec des effets pratiques, des véhicules improbables, des décors qui frisent le gigantisme. Cette nouveauté Prime Video finira par récolter six Oscars et par décrocher un score impressionnant de 97% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, agrégateur de référence dans le milieu du cinéma. Un succès qui s’est également traduit au box office, avec environ 380 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget estimé à 150 millions de dollars. Ce n’est certes pas un raz-de-marée commercial comme Spider-Man 4 Brand New Day, mais il s’est imposé comme l’un des nouveaux monuments du cinéma d’action. L'icône Furiosa, la renaissance de Mad Max et sa relecture féministe sont à découvrir dès maintenant avec votre abonnement Prime Video.