En attendant la sortie d'Until Dawn 2 le 28 janvier 2027 exclusivement sur PS5, soit plus de 12 ans après le premier épisode qui avait fait grand bruit, Prime Video propose à ses abonnés de (re)visionner son adaptation cinématographique qui a tout récemment rejoint son catalogue, avec un respect relativement fidèle de l'œuvre originale.

L'adaptation d'Until Dawn disponible sur Prime Video

Intitulé de façon très explicite Until Dawn: La Mort Sans Fin, l'adaptation en film du jeu culte de Supermassive Games est donc disponible dès maintenant dans le catalogue de Prime Video. Ce titre fait en effet écho au concept du jeu original, repris dans le long-métrage. « Nous voulions rendre hommage à l’esprit du jeu Until Dawn, en particulier les embranchements découlant des décisions, ainsi que leurs conséquences mortelles, tout en proposant un moment divertissant et effrayant aux spectateurs » avait déclaré Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions.

Pour transposer l'idée de choix et de conséquences, le réalisateur David F. Sandberg (Dans le noir) et le scénariste Gary Dauberman (Destination Finale 5) utilisent la notion de boucle temporelle. L'exécution s'est avérée relativement compétente, avec ceci dit des avis plutôt mitigés, mais sa disponibilité sur Prime Video pourra peut-être lui offrir une seconde chance pour qui ne l'a pas encore vu.

Until Dawn : La mort sans fin a en tout cas le mérite de raconter une histoire totalement inédite, mais qui se situe tout de même dans l'univers du jeu de Supermassive Games, avec un casting majoritairement composé de jeunes acteurs comme Belmont Carnell, Ella Rubin, Michael Crimino, Maia Mitchell ou encore Odessa A'Zion et Ji-young Yoo. On peut toutefois noter la présence de Peter Stormare, acteur de légende, qui reprend le rôle du terrifiant Dr Alan Hill, également présent dans le jeu.

Une manière comme une autre de s'occuper sur Prime Video en se faisant peur en attendant le véritable tunnel de films à venir sur la plateforme SVOD d'Amazon le 30 septembre 2026, avec notamment Edge of Tomorrow, Ocean's 8 ou encore The Matrix Revolutions.

Source : Prime Video