Prime Video va faire le plein de nouveautés en février 2026, mais avant ça, la plateforme va terminer son mois de janvier en beauté avec quelques nouveaux films et des séries. Aujourd'hui, c'est un très bon thriller qui arrive dans le catalogue, réalisé par une jeune réalisatrice surtout connue pour ses talents d'actrice dans des films de renom.

Un nouveau thriller palpitant débarque sur Prime Video

La jeune actrice Zoé Kravitz, connue notamment pour avoir incarné Selina Kyle (Catwoman) aux côtés de Robert Pattinson dans The Batman, passe de l'autre côté de la caméra pour Blink Twice, son premier film en tant que réalisatrice qui est désormais dispo sur Prime Video. Pour une première œuvre, Kravitz se lance dans le thriller avec un casting cinq étoiles, avec notamment le charismatique Channing Tatum (Magic Mike) et Naomi Ackie (Master of None), ou encore Alia Shawkat et Christian Slater, pour ne citer qu'eux. Le film nous fait suivre Frida (Naomi Ackie), qui se laisse prendre au jeu de la séduction avec un bel homme milliardaire (Tatum). Ce dernier finit par l'inviter sur son île privée pour faire la fête et s'adonner à tout un tas d'activités déjantées. Frida accepte, sans se douter que son séjour va se transformer en véritable cauchemar.

Avant d'arriver sur Prime Video, le film a très largement été saluée par la critique qui le qualifie d'« audacieux, de mémorable » avec « une mise en scène élégante » et une « Zoé Kravitz au sommet de son art » en tant que réalisatrice. Il écoppe d'un joli score de 74% sur Rotten Tomatoes pour plus de 200 critiques, c'est plutôt pas mal du tout. Avec Blink Twice, Kravitz touche au thriller haletant, se jouant des codes habituels et délaissant les tons grisâtres anxiogènes habituels de ce genre d'œuvre pour une palette de couleurs et de personnages plus colorés, ce qui n'enlève en rien la tension, bien au contraire. Si vous voulez vous faire une idée par vous-même, vous pourrez retrouver Blink Twice dès maintenant dans le catalogue Prime Video.

Bande-annonce de Blink Twice, dispo sur Prime Video

