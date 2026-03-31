Prime Video fait le plein de nouveautés et ajoute neuf films cultes que vous devez voir absolument au moins une fois. Ils sont tous excellents, de vrais cartons.

Prime Video ajoute aujourd'hui plusieurs gros films, tous plus cultes les uns que les autres. Des blockbusters qui ont tous cartonné sans exception et sont également tous extrêmement appréciés. Une belle brochette de films à voir absolument.

Neuf énormes films arrivent en même temps sur Prime Video

Le mois de mars 2026 se conclut en beauté sur Prime Video avec pas moins de 9 énormes films. Difficile de faire plus beau que cette sélection à la fois variée mais surtout de qualité. Dès aujourd'hui, vous pouvez profiter des films Ça chapitre 1 & 2, une adaptation réussie du célèbre roman de Stephen King signé Andy Muschiettei avec Bill Skarsgård dans le rôle iconique de Gripsou. S'ajoute également Joker, version ultra dramatique du grand méchant de DC Comics, ici incarné par un Joaquin Phoenix en très grande forme. Mais c'est surtout Christopher Nolan, réalisateur de talent derrière Oppenheimer, qui est à l'honneur sur Prime Video avec presque l'intégralité de sa filmographie récente.

Les abonnés pourront donc retrouver le brillant Interstellar avec Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Timothée Chalamet ou encore Anne Hathaway. Mais aussi l'excellent Inception avec Leonardo Dicaprio en tête d'affiche, ainsi que l'immense trilogie The Dark Knight ( Batman Begin, The Dark Knight et The Dark Knight Rises ) porté par Christian Bale dans le rôle du Chevalier Noir. On notera aussi l'arrivée du très bon Dunkerque qui possède l'une des scènes de guerre les plus impressionnantes du cinéma moderne. Tous ces blockbusters rejoignent le catalogue Prime Video d'un bloc. Des films à voir au moins une fois, et qui méritent même un revisionnage pour la plupart.

31/03 Ça Chapitres 1 & 2 Joker Dunkerque La saga Dark Knight ( Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises) Inception Interstellar



Bande-annonce de The Dark Knight, second film de la trilogie Batman de Christopher Nolan, c'est dispo

Source : Prime Video