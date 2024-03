Si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end sur Prime Video, Amazon a mis en ligne la partie 2 d'Invincible saison 2. C'est l'une des plus grosses sorties du mois en cours avec le dernier film - déjà disponible de Michael Man, Ferrari, et le remake de Road House qui arrive pour sa part à partir du 21 mars prochain. Voilà pour le positif, mais ces dernières semaines, des annonces moins réjouissantes sont tombées. À compter du 9 avril 2024, il faudra composer avec l'augmentation du prix de l'abonnement, sauf si vous êtes prêts à supporter des publicités. Et un autre changement vient d'être révélé.

Cette fonctionnalité Prime Video de partage arrêtée en avril 2024

Le mois d'avril 2024 sera donc une période de changements sur Prime Video. Pour le meilleur ou pour le pire, à vous de voir. Après la hause des tarifs, Amazon et Twitch déclarent mettre fin à la fonctionnalité « Watch Party ». Une option connue sous le nom de « Séances Ciné » en France. Ca consiste en quoi ? Grâce à elle, les streamers pouvaient lancer un programme et le regarder en même temps que leurs viewers. Un moment pour partager un film ou une série ensemble, et faire des commentaires en direct via le chat Twitch. Pour justifier la décision, la plateforme de streaming explique tout simplement que le taux d'utilisation n'est pas suffisamment élevé.

« Nous supprimerons la fonctionnalité Prime Video Watch Party (Séances Ciné) de Twitch le 2 avril 2024. Nous l'avons lancée en 2020 afin d'offrir aux streamers un moyen de profiter des contenus avec leurs communautés. Bien que cette fonctionnalité ait été inclus dans leurs lives, l'utilisation de Séances Ciné a diminué au fil des années. C'est pourquoi nous la supprimerons, et que nous investissons dans d'autres fonctionnalités » explique Twitch.

On n'a pas de chiffres à l'appui pour réellement comprendre ce choix, mais c'est déjà un crève cœur pour certains streamers comme Will Neff et ses 485 000 abonnés. « Cela marque la fin d'une ère inoubliable. Après 3 ans et plus de 200 films, c'est réconfortant de se dire qu'on a nourri des véritables passionnés de cinéma. Et je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à l'incroyable équipe qui a crée la fonctionnalité Séances Ciné. Votre implication exceptionnelle, et la volonté d'intégrer mes propositions, ont vraiment fait la différence. Je vous remercie du fond du coeur pour vos efforts » (via X et IGN).

Si la fonctionnalité Watch Party de Prime Video était importante à vos yeux, vous avez jusqu'au 2 avril 2024 pour partager d'autres moments avant l'arrêt définitif.