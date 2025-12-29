La fin de l’année et le début de la suivante sont toujours des périodes idéales pour s’installer devant un bon film ou se lancer dans une série culte. Prime Video accompagne ce moment avec plusieurs nouveautés.

La période des fêtes continue d’alimenter le catalogue de Prime Video, qui accueille plusieurs films très différents entre la fin décembre et les tout premiers jours de janvier. Animation familiale, comédie culte française, film de guerre et blockbuster hollywoodien se côtoient, offrant un programme varié pour terminer l’année ou débuter la suivante confortablement installé devant son écran. Un début d'année 2026 en grande pompe.

Les films de la semaine sur Prime Video entre le 29 décembre et le 4 janvier

Dès le 31 décembre, les abonnés Prime Video peuvent ainsi retrouver Garfield : Héros malgré lui, une nouvelle aventure animée du célèbre chat amateur de lasagnes. Ce long métrage revisite l’univers de Garfield à travers une histoire centrée sur la famille et l’aventure, pensée avant tout pour le jeune public, mais pas que !

Le 1er janvier, Prime Video remet en avant une comédie bien connue du public français avec Brice 3. Jean Dujardin y renfile le rôle de Brice, le surfeur niçois culte au style inimitable, dans un troisième volet toujours aussi dingue. Une option idéale pour commencer l’année avec une note légère.

Le 2 janvier, changement radical d’ambiance avec Der Tiger, un film de guerre situé sur le front de l’Est en 1943. Le récit s’intéresse à des soldats allemands confrontés à l’effondrement progressif de leur position, dans une approche plus sombre et réaliste du conflit. On peut notamment suivre l'équipage d'un char Tigre. Enfin, le 3 janvier, les plus jeunes pourront se tourner vers La Pat’ Patrouille : Le Film, adaptation cinéma de la célèbre série animée, tandis que les amateurs d’action pourront (re)découvrir Mission : Impossible Dead Reckoning, où Ethan Hunt affronte une intelligence artificielle devenue incontrôlable. Voici les films de la semaine sur Prime Video :

31 décembre Garfield Héros malgré lui



1 er JANVIER Brice 3

2 JANVIER Der Tiger

3 JANVIER La Pat'Patrouille Le Film Mission Impossible 7 : Dead Reckoning



Les séries entre le 29 décembre et le 4 janvier

Le 1er janvier, Prime Video enrichit également son catalogue côté séries avec l’arrivée de l’intégralité de Downton Abbey, de la saison 1 à la saison 6. Une excellente occasion de (re)découvrir cette série britannique emblématique, devenue au fil des années une référence du drame historique télévisé.

Diffusée pour la première fois en 2010, Downton Abbey plonge les spectateurs dans le quotidien d’une grande demeure anglaise au début du XXᵉ siècle. Entre les bouleversements sociaux, les tensions de classe et les évolutions historiques majeures, la série suit à la fois la famille aristocratique Crawley et les domestiques qui font vivre le domaine.

1 er JANVIER : Downtown Abbey | saison 1 à 6



Source : Prime Video