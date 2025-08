Alors que se tenait la semaine dernière la conférence Pokemon Presents visant à présenter les futures nouveautés de la franchise, notamment sur Pocket ou au sujet du très attendu ZA à venir le 16 octobre 2025 exclusivement sur Nintendo Switch 2, il est actuellement possible de faire un voyage nostalgique à l'époque de notre enfance. Un des premiers films de la licence est en effet en ce moment disponible gratuitement, mais il ne faudra pas tarder pour l'attraper.

Retour en enfance gratuit avec un des premiers films Pokemon, attrapez-le !

Lancée dans les années 90, Pokemon a au fil du temps connu un succès planétaire proprement monstrueux, et se place encore aujourd'hui comme l'une des franchises de divertissement les plus lucratives au monde. Ce tant grâce aux premiers jeux parus sur Gameboy que grâce au jeu de cartes à collectionner, et bien sûr grâce à la série d'animation qui a fait ses débuts en 1997, en compagnie de Sacha, son fidèle Pikachu et toute leur bande de copains. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que cette série ait droit à des films spin-off (ou OAV) au cinéma, attirant de nombreux jeunes dresseurs dans les salles obscures.

L'un de ces films, qui remonte à un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître à sa sortie, est justement actuellement disponible gratuitement sur YouTube : Pokemon 2 - Le Pouvoir est en toi (dans l'Excelangue de Molière), sorti en 2000. Après le premier film mettant principalement en scène Mewtwo et Mew, ce second film plaçait de son côté son récit dans l'Archipel Orange, au sud de Kanto. Le dresseur Gelardan veut capturer les trois Pokemon légendaires des versions Rouge, Bleu et Jaune, afin de réveiller Lugia, le monstre légendaire de la version Argent. Naturellement, Sacha et sa bande vont tout faire pour l'arrêter.

Voici en substance le synopsis de ce film d'environ 1h20, que vous pouvez donc regarder gratuitement notamment via la vidéo YouTube ci-dessous, courtoisie de la chaîne Pokemon TV. Attention toutefois : même si nous n'avons pas de date précise, sa diffusion gratuite est bel et bien limitée dans le temps. Attrapez-le donc avant qu'il ne lance Téléport, tel un Abra.

