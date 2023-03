Vous pensiez que la nouvelle saga la Planète des Singes qui fut initiée en 2011 était terminée ? Eh bien pas du tout c'est même le contraire avec le projet d'un tout nouveau film qui porte le doux nom de Kingdom of the Planet of the Apes. Pour la première fois depuis la conclusion de la trilogie, l'acteur Andy Serkis qui incarne le singe César nous parle de la suite. Et selon lui, le film est très convaincant et va "époustoufler les gens".

De belles promesses pour la Planète des Singes

On doit l'information au média cinemablend qui a eu l'opportunité de rencontrer et d'interviewer l'acteur pour le film Luther: The Fallen Sun dans lequel il a obtenu l'un des rôles principaux. Au détour d'une question il a pu parler de la Planète des Singes et du prochain film :

Je pense que Wes Ball va faire un travail incroyable avec ce film. Je pense que c'est, d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, il y a des illustrations conceptuelles incroyables. Et là où ils ont choisi de poursuivre l'histoire, je pense que ça va époustoufler les gens.

Pour l'instant la seule chose que l'on sait du film provient de ce concept art qui fut dévoilé en septembre 2022.

Le film devrait se concentrer sur l'héritage de César :

L'histoire se déroule de nombreuses années après la mort de César, le « Moïse » du peuple des singes. Plusieurs clans de primates se partagent désormais le havre de paix où leur chef historique les a conduit, tandis qu'à l'extérieur, les humains ont régressé à l'état sauvage. Alors que certains clans ont purement oublié César, d'autres ont corrompu et dogmatisé son enseignement pour assoir l'autorité d'un empire.

Nous devrions donc nous retrouver beaucoup plus proche en terme de scénario de ce que proposait les anciens films la Planète des Singes. Cette fois la domination du singe sur la planète est complète et l'homme n'est plus qu'un lointain souvenir, réduit à une bête sauvage. Au casting pour le moment nous devrions retrouver les actrices et acteurs Dichen Lachman, Kevin Durand, Freya Allan et William H. Macy.

Le film est prévu pour 2024 sans plus de précisions.