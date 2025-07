Jack Sparrow va-t-il vraiment remonter à bord du Black Pearl ? À en croire une nouvelle rumeur, Pirates des Caraibes s’apprête à faire son grand retour… et Johnny Depp serait bien de la partie. Mais cette fois, le capitaine au chapeau mythique ne serait plus le héros principal de l’histoire.

Un nouveau film, entre suite et redémarrage pour Pirates des Caraibes

D’après les infos relayées par The DisInsider, Disney travaille actuellement sur un nouveau film Pirates des Caraibes. Il ne s’agirait ni d’une vraie suite, ni d’un reboot pur et dur. Plutôt un mélange des deux. Le projet prendrait la forme d’un soft reboot, avec de nouveaux personnages, tout en faisant revenir quelques têtes connues. Parmi elles, Will Turner (Orlando Bloom) et Elizabeth Swann (Keira Knightley) pourraient faire leur grand retour. Et bien sûr, Jack Sparrow serait aussi de la partie. Mais son rôle serait plus discret que dans les précédents volets.

Johnny Depp retrouverait donc son personnage culte, mais dans un second rôle. Il ne serait plus au centre de l’intrigue, comme c’était le cas dans les cinq premiers films. À la place, l’histoire mettrait en avant une nouvelle génération de pirates pour Pirates des Caraibes. Une façon pour Disney de répondre à la demande des fans, tout en préparant l’avenir de la franchise. Car même si Jack Sparrow reste un symbole fort, l’idée est visiblement de lancer une nouvelle aventure, plus actuelle, avec un nouveau casting.

Exit le projet porté par Margot Robbie ?

Ce retour en arrière semble aussi signer la fin du spin-off Pirates des Caraibes imaginé avec Margot Robbie. Ce projet, annoncé en 2020, devait offrir une version plus moderne et féminine de la saga. Mais selon la même source, il ne serait plus du tout à l’ordre du jour. Disney aurait préféré revenir sur un terrain plus connu, en misant à nouveau sur les personnages déjà aimés du public. Une stratégie plus sûre, surtout après une période compliquée pour la licence.

Pour l’instant, rien n’a été confirmé par Disney. Mais plusieurs éléments concordent. La mise en pause du spin-off, les rumeurs autour d’un nouveau film, et surtout la popularité intacte de la saga Pirates des Caraibes rendent cette piste très crédible.

Source : thedisinsider