Jeux vidéo, cinéma, séries télé, manga, comics, gaming, food et lifestyle sont autant de thématiques à retrouver lors du Paris Fan Festival du 7 au 8 mai au Paris Event Center.

Matt Smith et Charlie Heaton à l’affiche

Et pour sa première édition, le Paris Fan Festival sort le grand jeu avec la venue de Matt Smith, actuellement à l’affiche dans Morbius (Marvel) et que l’on retrouvera dans Games of Thrones: House of the Dragon. L’acteur est surtout connu pour avoir incarné le Onzième Docteur dans Doctor Who. Une première, puisqu’il n’avait encore jamais participé à une convention en France.

Il sera accompagné de Tyler Hoechlin, qui s’est fait connaître dans Teen Wolf et qui prête désormais ses traits à Clark Kent dans la série Superman & Loïs, mais aussi de Holly Marie Combs aka Piper Halliwell dans la série Charmed. Pour les aficionados de Stranger Things, Charlie Heaton (Jonathan) sera également présent pendant les deux jours. Les fans pourront évidemment prendre des photos et participer à des séances dédicaces en leur compagnie, moyennant finance.

Quelles activités au Paris Fan Festival ?

Niveau activités, les visiteurs du Paris Fan Festival pourront admirer la Batmobile du film de Tim Burton de 1989 pendant. Et puisque l’on évoque le Chevalier Noir, une exposition de super-héros est également prévue. Elle permettra de découvrir des costumes, accessoires et autres véhicules réalisés par des professionnels du cinéma et des effets spéciaux. L’occasion de retrouver des costumes de Batman, Superman, Loki ou encore Spider-Man plus vrais que nature.

En périphérie de l’exposition, les fans retrouveront aussi un atelier FX présentant toutes les étapes du montage pour produire des pièces d’armures et de réaliser des personnages réalistes. Il sera également possible de retrouver Batman dans une série de dioramas de Gotham où il affronte ses ennemis les plus emblématiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel du Paris Fan Festival.