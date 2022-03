Sachez que pendant 2 jours se tient le Paris Fan Festival situé au 20 Avenue de la Porte de la Villette à Paris. L'occasion de découvrir pas moins de 12 000 m² d'aménagement en l'honneur de la pop culture à base conférences et événements en tout genre. Le tout est soutenu par un collectif de de communication et de média (Culture G, Warning Up, etc)

Plusieurs thématiques pour le Paris Fan Festival

Le salon se découpe en 4 grands axes sur la Pop Culture à savoir Cinéma/series, jeux vidéo, manga/comics et lifestyle. On y trouve par exemple des salons pour les dédicaces, des expositions retro-gaming, des compétions e-sport, des concerts... Bref de l'animation pour tous, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. En d'autres terme il s'agit clairement d'un Fanfast Made in France.

Un programme complet

Animations autour de d'univers et héros

Expositions d’œuvres uniques et ateliers mettant en valeur le travail des artistes, notamment les créateurs français

Dédicaces et échanges avec personnalités et stars (série, influenceurs, etc)

Deux scènes dédiées à une succession d’émissions en live qui associeront personnalités et influenceurs

Le foodcourt et sa douzaine de restaurants thématisés (Manga, etc)

Réunir les passions

L'objectif est de pouvoir réunir les passions de la pop culture sous un seul et même étendard. Un lieu où le public peut rencontrer les professionnels, découvrir les métiers, discuter et participer.

Ce festival pop culture a lieu au Paris Event Center les 7 et 8 mai 2022. La billetterie est ouverte ici.