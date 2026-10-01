Un an après ses mésaventures de la saison 3, Sylvester Stallone est déjà prêt à reprendre du service dans la saison 4 de Tulsa King, dont le premier trailer est enfin tombé.

Entre Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV, il n’a jamais été aussi difficile de choisir son camp dans le monde des plateformes de SVOD. Surtout quand d’autres ne cessent de s’ajouter progressivement à cette longue liste, à l’instar de HBO Max ou Paramount+ par exemple. Dès lors, comme dans le monde des consoles, ce sont les exclusivités qui peuvent faire toute la différence. Et avec le premier trailer de la saison 4 de Tulsa King qui vient tout juste de tomber, Paramount+ met assurément de sacrés arguments de son côté.

Paramount+ dévoile le premier trailer de la saison 4 de Tulsa King

Devenue l’un des programmes phares de la plateforme depuis la sortie de sa première saison en 2022, la série créée par Taylor Sheridan s’apprête en effet à revenir pour une nouvelle salve d’épisodes, dont la diffusion est prévue pour le 16 octobre 2026. D’ici un peu plus de deux semaines, les fans de Tulsa King pourront ainsi découvrir la suite des aventures de Dwight Manfredi, personnage incarné par Sylvester Stallone, tandis qu’il se bat pour légitimer son empire et protéger son équipe de politiciens corrompus et autres défis inattendus.

À l’instar des premières saisons, les fans du show peuvent s’attendre à une ribambelle de nouveaux rebondissements dans les 10 épisodes qui composeront cette saison 4, dont le rythme de diffusion sera une nouvelle fois hebdomadaire. Et comme le montre la première bande-annonce diffusée par Paramount+, Stallone pourra une nouvelle fois compter sur Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Frank Grillo, Neal McDonough, Garrett Hedlund et Dana Delany pour l’accompagner à l’écran.

Les fans sont déjà impatients d’être au rendez-vous

La saison 4 parviendra-t-elle à faire aussi bien que ses prédécesseuses, respectivement notées 78% (saison 1), 100% (saison 2) et 83% (saison 3) sur Rotten Tomatoes ? Réponse le 16 octobre prochain. En attendant, les fans de Tulsa King sont déjà à fond. « Le showrunner sait comment apporter de la fraîcheur et du suspense à chaque saison. C’est de loin l’une des meilleures séries du moment », affirme par exemple un commentaire sur YouTube. « LA MEILLEURE SÉRIE à la TV actuellement. Sans contestation possible », assure un autre. La messe est dite.

Source : Paramount+