C’est officiellement la fin d’une ère pour les fans du BAU. Esprits Criminels : Evolution s’achèvera en effet après de longues années de bons et loyaux services avec sa 20e saison sur Paramount+, comme cela a été récemment dévoilé. Cette ultime saison doit ainsi arriver courant 2027 sur la plateforme de streaming à la montagne enneigée, mais sur Disney+ en France en raison de problématiques de droits de diffusion par rapport aux États-Unis.

Paramount+ va accueillir la 20ème et ultime saison d'Esprits Criminels courant 2027, c'est officiel

Voilà une annonce de la part de Paramount+ qui risque d'attrister les fans de la série et les surprendre, compte tenu de son grand succès malgré tant d'années d'existence. D'autant qu'elle avait fait l'objet d'une renouvellement pour ladite 20ème saison avant même le lancement de la 19ème. Mais c'est désormais bien acté : Esprits Criminels et le BAU vont officiellement fermer leurs portes à l'issue d'une 20ème et ultime saison.

Selon plusieurs médias dont Variety, le tournage des épisodes de la saison 20 avait déjà pris fin au moment où Paramount+ a pris la décision. Les acteurs ont donc bouclé leur dernier tournage sans savoir que c’était le dernier. Côté casting justement, Joe Mantegna, A.J. Cook et Paget Brewster seront bien évidemment de retour, aux côtés d’Aisha Tyler, Adam Rodriguez et Kirsten Vangsness, visibles sur les premières photos officielles de cette saison finale dévoilées par Paramount+.

Pour rappel, la série originale Esprits Criminels a compté 15 saisons sur CBS entre 2005 et 2020, avant de faire l'objet d'une relance sous le titre Evolution sur Paramount+. Pour l'heure, nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte de cette saison 20, si ce n'est qu'elle arrivera courant 2027. À noter toutefois que, en France, Esprits Criminels Evolution sort sur Disney+ et non Paramount+ pour des raisons de droits de diffusion. Il se pourrait donc que la sortie de cette saison 20 en France ait lieu plus tardivement qu'aux États-Unis. Il faudra repasser plus tard pour en avoir le cœur net.

Source : Variety