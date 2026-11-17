Après 48 ans d'existence et une de multiples adaptations dans divers médias, un personnage culte de la bande dessinée revient dans une nouvelle série Paramount+.

Après South Park, Paramount+ sécurise dans son catalogue un autre personnage culte de la pop culture, avec une mauvaise foi aussi légendaire que Cartman, mais un pelage orange. La plateforme SVOD à la montagne a en effet levé le voile sur une nouvelle série animée de l'iconique chat Garfield, avec une bande-annonce qui pose bien l'ambiance.

Quand arrivera la nouvelle série Garfield sur Paramount+ et à quoi s'attendre ?

C’est officiel, Paramount+ va bientôt accueillir une toute nouvelle série originale Garfield, animée en 2D. Elle arrivera en effet dans le monde entier le vendredi 11 décembre 2026, avec l’intégralité de la saison 1 disponible d’un coup sur la plateforme à la montagne. Côté synopsis, on suivra Garfield et Jon Arbuckle installés dans une grande ville, entourés de visages familiers et de nouveaux personnages loufoques, dans une série qui reprend l’esprit des bandes dessinées de Jim Davis : sarcasme, égoïsme et flemme assumée.

Au doublage en VO, Garfield à la sauce Paramount+ comptera comme interprète Lamorne Morris, comédien récompensé aux Emmy et vu dans New Girl et Fargo. Joe Brogie prête quant à lui sa voix à Jon, Dave H. Johnson à Odie, Michelle Ortiz à Arlene, tandis que John DiMaggio (Gears of War, Futurama) rejoint aussi la distribution.

Produite par Nickelodeon Animation Studios, la série à venir sur Paramount+ compte John Trabbic III (Bob l’éponge) parmi ses producteurs exécutifs, et sa bande originale nous vient d'Adrian Younge et Ali Shaheed Muhammad, d’A Tribe Called Quest.

Quelle est l'histoire de Garfield depuis sa naissance en 1978 ?

Pour comprendre la longévité du personnage, qui aura d'ailleurs droit à sa première série originale grâce à Paramount+ depuis The Garfield Show, diffusée de 2008 à 2016, il faut remonter à la fin des années 70. Jim Davis lance sa BD Garfield le 19 juin 1978 dans 41 journaux, soit la plus large diffusion de sa carrière à l’époque. Celle-ci repose sur le duo formé par Jon Arbuckle, dessinateur un brin maladroit en société, et son gros chat fainéant.

Le succès est fulgurant : Garfield devient l'une des BD les plus populaires au monde et compte aujourd’hui plus de 200 millions de lecteurs quotidiens. Le dessin animé Garfield et ses amis, lancé en 1988, le fait exploser à l’international, avant un premier film en prises de vues réelles en 2004. Plus récemment, Garfield : Héros malgré lui a rapporté 257 millions de dollars dans le monde en 2024. Racheté par Viacom (aujourd’hui Paramount) en 2019, le chat semble bien parti pour séduire une nouvelle génération avec sa flemmardise légendaire, et des lasagnes.

Source : Paramount+