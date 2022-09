SI vous êtes fan de One Piece alors voici un nouvel événement qui devrait vous plaire et bercer vos oreilles. Un peu à l'image des événements Dragon Ball de l'année.

Après Dragon Ball, voici venu le temps des événements One Piece. Décidément très à la mode, l'Anime va avoir le droit une série de ciné-concerts en France mais aussi en Belgique et en Suisse. De quoi ravir toues les francophones d'Europe. Son nom ? One Piece Piano Symphony, un nouveau format de ciné-concert avec un pianiste reprenant les plus célèbres musiques de la série. Evidemment pendant ce temps là, des moments cultes seront projetés en synchronisation sur écran géant.

One Piece oui, mais en musique !

Voici les dates qu'il faut retenir pour cette série de concerts One Piece

Le tarif est unique peu importe le pays ou la ville, soit 34 euros par personne. Ce qui reste avouons le particulièrement accessible.