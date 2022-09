Dragon Ball in concert, c'est le nom de ce spectacle ciné-concert Dragon Ball qui va avoir lieu en France via une grande tournée. À cette occasion, les musiques et chansons cultes de Dragon Ball, Dragon Ball Z & Dragon Ball Super seront joué par un orchestre symphonique. Et cerise sur le gâteau, Hiroki Takahashi, chanteur original de Dragon Ball interprètera les titres et sera présent !

Les images des œuvres seront diffusées sur un écran géant de 20m histoire de vous en mettre plein la vue et le tout sera en version originale japonaise intégrale.

Sans plus attendre, les dates :

PARIS - PALAIS DES SPORTS le 25/01/2023 à 20H00

Les prix vont généralement de 34 à 69 euros selon votre placement et selon la ville pour ce ciné-concert Dragon Ball. On vous conseille de commander vite si vous avez un intérêt car les places risquent de partir assez vite.