Et si l'anime de One Piece n’avait pas encore atteint son apogée ? C’est ce que laisse entendre un insider réputé au sein de la communauté. Le meilleur épisode de l’anime approcherait à grands pas.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'anime One Piece compte déjà 1062 épisodes et le prochain sortira le 28 mai 2023. Attendu avec impatience par des millions de fans prêts à découvrir la suite des aventures de l'équipage du Chapeau de Paille et consorts, il sera aussi regardé par des lecteurs du manga. Or, ceux-ci savent déjà plus ou moins ce qui les attend, or épisodes "fillers", puisque le shonen est forcément en avance sur son adaptation. On vous déconseille fortement de lire les lignes qui suivent si vous avez réussi à esquiver les spoilers autour de Luffy et de sa nouvelle forme jusqu'ici, parce que c'est dit : le meilleur de l'anime arrive. Soyez prêts.

Le meilleur épisode de l'histoire de One Piece pour bientôt ?

Depuis qu'Eiichiro Oda a dévoilé la technique Gear 5, la forme éveillée du Fruit du démon de Luffy lui permettant d'obtenir une force et une agilité accrue, les fans s'impatientent de voir cela dans l'anime. Si vous connaissez très bien l'univers de One Piece, vous savez probablement que cette forme est techniquement déjà apparue à l'écran. Ce fut en effet le cas dans One Piece Film : Red. Néanmoins les fans remettent en cause sa canonicité. Mais alors, quand verra-t-on le Gear 5 dans l'anime ? Sur des forums et sur les réseaux sociaux, les fans partagent déjà leurs estimations plus ou moins douteuses. Ils évoquent notamment l'épisode 1070 et le mois de juillet.

On n'a malheureusement pas de réponse précise à vous donner, mais il semblerait que la date fatidique approche sérieusement. La production de l'épisode serait ainsi bien avancée. A tel point que certains seraient déjà en mesure d'estimer qu'il sera tout bonnement incroyable ! C'est en tout cas ce qu'indique Pewpiece, un insider qui commence à bien se faire connaître au sein de la communauté du manga. D'après ses sources, « cet épisode du Gear 5 sera l'épisode le plus fort/le plus gros de l'histoire de One Piece ! Pas seulement en 2023 !. »

Sur Twitter, les fans débattent sur ce qui lui vaudrait ce titre de plus « gros épisode de l'histoire de One Piece. » La direction artistique et l'animation devraient sans doute jouer un rôle primordial. Difficile de s'exprimer sur la question, en n'ayant pas plus de détails. Et puisque l'on parle de débats, vous devriez voir celui qui fait rage autour du chapeau de paille dévoilé pour la série live-action One Piece sur Netflix...